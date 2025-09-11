庄司智春、妻・藤本美貴が「助手席で寝てる」プラベ写真公開「家族しか見れない貴重な寝顔」「最高の夫婦」と話題に
【モデルプレス＝2025/09/11】お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春が10日、自身のInstagramを更新。妻でタレントの藤本美貴のプライベートな姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】庄司智春「寝顔も美しい」と話題の藤本美貴の貴重ショット
庄司は「俺のオンナ 助手席で寝てる」と妻への愛情を表現。「シャッター音で起きたけど目は開かない 疲れてるんだな 最高」と藤本への気遣いを示し、車の助手席でチェック柄のシャツを着て眠る藤本の穏やかな寝顔を載せている。
この投稿に、ファンからは「家族しか見れない貴重な寝顔」「最高の夫婦」「愛情たっぷり」「微笑ましい」「寝顔も美しい」「癒される」といった声が上がっている。
藤本は庄司と2009年に結婚。2012年に長男、2015年に長女、2020年に次女を出産した。（modelpress編集部）
