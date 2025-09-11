丸山桂里奈（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/09/11】元サッカー日本女子代表でタレントの丸山桂里奈が9月11日、自身のInstagramを更新。ヘルシーな手料理の数々と娘との粘土作品を公開し、話題を呼んでいる。

【写真】丸山桂里奈、上手すぎるヘルシー手料理

◆丸山桂里奈、ヘルシー手料理＆娘との粘土作品を披露


丸山は「最近のひとつまみ」として日々の料理を紹介。「お家時間はほぼ料理してる」とキーマカレー、もやしとニラのスープなど健康を意識した手料理の写真を公開している。

また「ねんどやるときはなるだけ、母も誘いながらリハビリになるなと思いまして」と娘や母親と一緒に作った粘土作品も披露した。

この投稿に、ファンからは「料理上手」「微笑ましい」「愛情たっぷり」「たくさん作ってて尊敬」「健康的」「家族愛を感じる」「素敵」といったコメントが寄せられている。

丸山は、2020年9月に元サッカー日本代表の本並健治氏と結婚。2023年2月に第1子となる女児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】