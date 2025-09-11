堀北真希の妹・NANAMI、5品の小鉢公開「参考になる」「美味しそう」
【モデルプレス＝2025/09/11】芸能界を引退した堀北真希の妹でモデルのNANAMIが11日、Instagramを更新。小鉢5品を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】堀北真希の妹「センス抜群」な本格手料理
NANAMIは「小鉢シリーズ 食べたいものをちょっとずつ」のコメントと共に煮卵、茄子とピーマンの焼き浸し、ささみとおくらとえのきの梅和え、コールスロー、肉じゃがの5品の小鉢を披露。「半熟たまごは沸騰したお湯に7分半がうまくいく着地になりました」とつづった。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「真似してみたい」「食卓の一品に参考にしたい」「センス抜群」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆NANAMI、煮卵や肉じゃがなどの小鉢を公開
