スピードワゴン井戸田の美人妻、1歳息子と家族3人でのカフェタイム公開「ベビバーグに扇風機あてるハンバーグ師匠」
【モデルプレス＝2025/09/11】お笑いコンビ・スピードワゴン井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海が9月10日、自身のInstagramを更新。井戸田と息子と3人でのカフェタイムを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】スピワ井戸田＆1歳息子、仲睦まじい顔出しショット
蜂谷は「まだ暑いからかき氷写真間に合ってるよね？」とつづり、カフェでのかき氷を食べる様子を公開。さらに「カフェ前にお散歩して汗をかいたベビバーグに扇風機あてるハンバーグ師匠」と、井戸田が息子に扇風機を当てている微笑ましい姿を載せている。
この投稿に、ファンからは「幸せそうで癒される」「素敵な家族」「仲良しで微笑ましい」「みんな良い笑顔」「幸せのレシピ」「いつまでも仲良くね」といったコメントが寄せられている。
井戸田と蜂谷は、8年の交際期間を経て2022年9月に結婚。2024年7月に第1子が誕生し、2025年7月27日に第2子妊娠を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
