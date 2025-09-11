³èÆ°µÙ»ß¤«¤é6¥«·î¡ÄNewJeans¡¢¤ï¤º¤«20Ê¬¤Ç½êÂ°»öÌ³½ê¤È¤Î2²óÌÜ¤ÎÄ´Ää¤¬·èÎö¡¡È½·è¤Ç¤Î·èÃå¤Ø
³èÆ°µÙ»ß¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿NewJeans¤È½êÂ°»öÌ³½êADOR¤¬ÀìÂ°·ÀÌó¤ò¤á¤°¤ëÊ¶Áè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ2²óÌÜ¤ÎÄ´Ää¤ËÎ×¤ó¤À¤¬¡¢¹ç°Õ¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛNewJeans¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÆþÍá¥·¥ç¥Ã¥È
9·î11Æü¡¢¥½¥¦¥ëÃæ±ûÃÏºÛ¡¦Ì±»ö¹çµÄ41Éô¤Ï¡¢ADOR¤¬NewJeans¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤òÁê¼ê¤ËÄóµ¯¤·¤¿ÀìÂ°·ÀÌó¤ÎÍ¸ú³ÎÇ§ÁÊ¾Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë2²óÌÜ¤ÎÄ´Ää´üÆü¤ò³«¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢1²óÌÜ¤ÎÄ´Ää´üÆü¤Ë¤Ï½ÐÀÊ¤·¤¿¥ß¥ó¥¸¤È¥À¥Ë¥¨¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢NewJeans¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÃ¯¤â½ÐÀÊ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÁÐÊý¤ÎÊÛ¸î¿Í¤Î¤ß¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢¼êÂ³¤¤ÏÈó¸ø³«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
Ä´Ää¤Ï¤ª¤è¤½18Ê¬´Ö¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¹ç°Õ¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢»ö·ï¤ÏºÛÈ½½ê¤ÎÈ½·è¤Ç·èÃå¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£È½·è¤Î¸À¤¤ÅÏ¤·¤Ï10·î30Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
NewJeans¤Ï¸½ºß¡¢³èÆ°¤òÃæÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥½¥¦¥ëÃæ±ûÃÏºÛ¤Ïº£Ç¯3·î¡¢ADOR¤¬NewJeans¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤òÁê¼ê¼è¤Ã¤Æ¿½¤·Î©¤Æ¤¿²¾½èÊ¬¤òÇ§¤á¡¢NewJeans¤ÎÃ±ÆÈ³èÆ°¤òÁË»ß¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÏÂ¨ºÂ¤ËÈ¿È¯¤·¡¢°ÛµÄ¿½¤·Î©¤Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÛÈ½½ê¤Ï¤³¤ì¤ò´þµÑ¡£¹µÁÊ¤âÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë´ÖÀÜ¶¯À©¤Ë¤è¤ê¡¢NewJeans¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ADOR¤Ê¤·¤ÇÃ±ÆÈ¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢°ãÈ¿¹Ô°Ù1²ó¤´¤È¤Ë³Æ¼«10²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó1²¯±ß¡Ë¤òADOR¤Ë»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£NewJeans¤È¤·¤ÆÃ±ÆÈ³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Áí³Û50²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó5²¯±ß¡Ë¤òADOR¤Ë»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡þNewJeans ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2022Ç¯7·î22Æü¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¡¢¡ÖNewJeans¡×¤È¤·¤ÆÅÅ·â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£2004Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥ß¥ó¥¸¤È¥Ï¥Ë¡¢2005Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥À¥Ë¥¨¥ë¡¢2006Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥Ø¥ê¥ó¡¢2008Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥Ø¥¤¥ó¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNew Jeans¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤ÈÆ±»þ¤Ë¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆµÞÉâ¾å¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ØAttention¡Ù¤È¡ØHype Boy¡Ù¤¬´Ú¹ñMelon¤Î¡ÖTOP 100¡×¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç1¡¢2°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿½é¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿K-POP¥°¥ë¡¼¥×¤Ç½é¤á¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ê¡ØAttention¡Ù¡Ë¤¬Spotify¤Î¡Ö¥¦¥£¡¼¥¯¥ê¡¼¥È¥Ã¥×¥½¥ó¥°¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡×¤Ë¥Á¥ã¡¼¥È¥¤¥ó¤·¤¿¡£