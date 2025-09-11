別れたいからってそれを言う？彼女を怒らせる不適切な話題９パターン
「もう嫌われてもいい」と思っても、心無い言葉を付き合っている相手にぶつけるのはマナー違反。たとえ別れを望んでいても、彼女にとって、自分との交際事実そのものが黒歴史になってしまうのは避けたほうがいいでしょう。そこで今回は、10代から20代の独身女性205名に聞いたアンケートを参考に「『いくら別れたくても、いまそれを言う!?』と彼女を怒らせる不適切な話題」をご紹介します。
【１】「ぶっちゃけ好きじゃなかった」など、恋愛感情の全否定
「私の美しい思い出は一体…」（20代女性）というように、本音はともかく、「愛情がなかった」とまでぶちまけてしまうのは、あまりに残酷かもしれません。せめて「好きな気持ちが薄れた」と伝えるのが礼儀だと言えるでしょう。
【２】「また友達に戻ろうね」など、都合のよすぎる提案
「そんなに簡単に割り切れません」（10代女性）というように、元の関係に戻ろうと申し出るのも、「虫がよすぎる」と思われてしまうでしょう。瞬時に「彼女」から「友達」に戻れるほど人間の気持ちは単純ではないので、時間をかけて歩み寄るしかなさそうです。
【３】「○○だから男に捨てられるんだよ」など、女性の欠点の決めつけ
「なんで別れ際まで上から目線なの！」（20代女性）というように、別れ話とダメ出しの合わせ技で、彼女を激怒させてしまうパターンです。たとえ善意のつもりでも、間の悪いアドバイスは「余計なお世話」だと敬遠されてしまうので、多くを語らないのが無難かもしれません。
【４】「君もこれから苦労すると思うけど」など、勝手な未来予想
「『その年でまた相手を探すのは大変だね』とか、何様？」（20代女性）というように、別れをちらつかせたうえに、相手の今後を勝手に予想するのも、反発を招いてしまうでしょう。根拠はなくても「もっといい人がみつかる」と明るい未来を提示するのが大人の振る舞いではないでしょうか。
【５】「キミの両親と反りがあわない」など、家族の否定
「自分のことはともかく、大切な人を悪く言われたくない！」（20代女性）というように、相手の身内を非難するのも、ただ後味を悪くするだけのようです。本人ではない第三者に別れの理由を押し付けるのは控えたほうがいいでしょう。
【６】「実はもう新しい彼女がいる」など、二股の告白
「涼しい顔して裏切ってたのね…」（20代女性）というように、別れのどさくさに紛れて浮気を白状するのも怒りを買ってしまいそうです。真実を知らせて傷つけるより、隠しきったほうが相手に与えるダメージは少ないかもしれません。
【７】「プレゼント返して」など、交際にかかった費用の請求
「セコいし、人格を疑う」（20代女性）というように、交際が順調な間は喜んでお金を出していたのに、手のひらを返したように取り戻そうとするのも、トラブルの引き金になりそうです。不当に貢がされたのでなければ、「二人で楽しんだお金」と割り切りましょう。
【８】「元カノを超えられなかった」など、過去の女性との比較
「未練タラタラじゃん」（20代女性）というように、元カノを引き合いに出して不満を並べても、「私は穴埋めだったの？」と思われてしまうだけでしょう。誰かと比較するのではなく「気持ちが冷めた」などと、その人との関係における課題に触れたほうがよさそうです。
【９】「ワシ鼻がどうしても好きになれなかった」など、容姿へのダメ出し
「ブスだと思って付き合っていたの…？」（10代女性）というように、ビジュアルを否定しても、ただ相手を傷つけるだけで、何の納得もしてもらえないようです。金銭感覚や価値観の違いなど、二人が交際を続けるうえでの障害を話したほうが理解を得られるかもしれません。
「どうせ別れるのだから」という気持ちが、彼女の怒りを買う結果につながっているようです。交際してくれたことに感謝する想いがあれば、最後に傷つけるような物言いは自重できるでしょう。（外山武史）
【調査概要】
期間：2014年3月11日（火）から18日（火）まで
対象：合計205名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
