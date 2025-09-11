Ｊ２北海道コンサドーレ札幌は１１日、ホーム・いわき戦（１３日）へ、札幌・白旗山で調整した。２試合連続して右ウィングバック（ＷＢ）で先発し、２連勝の原動力となっているＦＷ白井陽斗（２５）は、順調にフルメニューを消化。５月に敵地で対戦した際は１―１で引き分けた相手との再戦へ「前期は決定機を外して悔しい思いをしたので。本当に負けられない状況。いわき以上に体を張って戦いたい」と１０位からの浮上へ、３連勝を絶対目標に課した。

本職はＦＷも、持ち味のスピードを生かし直近２戦、右サイドでチャンスメイクしている。「ＦＷをやっていて、その気持ちが分かるからこそ、今はアシストの方に欲がある。ＦＷやシャドーに決めさせたいという思いが強い」。貪欲にゴールを狙う姿勢に変わりはないが、勝利のため得点につながる働きを念頭に置いて戦う。

開幕から右ＷＢの位置は近藤友喜（２４）が務めていた。「ライバル」と公言していたが、その心境が最近、変わってきた。「右で出ていた時は友喜と勝負するっていう中で、あいつに寄せに行っていた感があった」。

ボールを受けると自らドリブルで運んでいく近藤に対し、白井は「ボールが空中に浮いている間とか、ボールがない時の駆け引きが大事」と、スペースにどんどん入り込んでいくタイプ。その特長が柴田慎吾監督（４０）が推し進める「スペースアタッキング」に合致。躍動感あるプレーにつながり、より存在感を示せるようになった。「ずっと友喜はライバルだと思ってたけど、そうじゃない気がしてきて。２人で１つという。それが結局、一番相手に脅威になるし。今は２人で戦ってる感じ」。自らのスタイルを打ち出し、違いを見せることがチームのプラスになると再認識した。

プレーオフ圏の６位仙台との勝ち点差は７。特長の異なる２人が共闘している札幌の右サイドは、巻き返しへの強力な武器となる。