気象庁は11日午後3時10分、東京都世田谷区などを流れる野川・仙川について、今後氾濫するおそれがあるとして、氾濫危険情報を出した。

流域の住民に対し、建物の二階に避難するなど浸水に警戒すること、特に、地下施設は水が流れ込むおそれがありますので、十分警戒するよう呼びかけました。

＜水位＞

野川・仙川の各水位観測所の実況水位（11日14時54分）と予測水位（11日15時50分までの最大値） は次のとおりです。

●大沢池上水位観測所［三鷹市］

氾濫危険水位2.14（Ａ.Ｐ.39.89）ｍ 氾濫発生水位2.70（Ａ.Ｐ.40.45）ｍ

実況 0.41（Ａ.Ｐ.38.16）ｍ 氾濫発生水位まで あと2.29ｍ

予想 2.95（Ａ.Ｐ.40.70）ｍ 氾濫発生水位超過

●鎌田橋野川水位観測所［世田谷区］

氾濫危険水位4.76（Ａ.Ｐ.14.54）ｍ 氾濫発生水位6.43（Ａ.Ｐ.16.21）ｍ

実況 1.82（Ａ.Ｐ.11.60）ｍ 氾濫発生水位まで あと4.61ｍ

予想 2.08（Ａ.Ｐ.11.86）ｍ 氾濫発生水位まで あと4.35ｍ

●鎌田橋仙川水位観測所［世田谷区］

氾濫危険水位1.65（Ａ.Ｐ.16.15）ｍ 氾濫発生水位2.74（Ａ.Ｐ.17.24）ｍ

実況 1.03（Ａ.Ｐ.15.53）ｍ 氾濫発生水位まで あと1.71ｍ

予想 1.36（Ａ.Ｐ.15.86）ｍ 氾濫発生水位まで あと1.38ｍ

今後、これらの基準点において水位上昇の危険があるので、注視して下さい。