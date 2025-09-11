東京都と神奈川県に記録的短時間大雨情報…目黒川と妙正寺川に氾濫危険情報 首都圏に竜巻注意情報も
東京都と神奈川県に記録的短時間大雨情報が発表されました。
レーダーによる解析で世田谷区付近と川崎市宮前区付近では11日午後2時30分ごろにそれぞれ1時間に約100ミリの記録的な大雨になっています。
記録的短時間大雨情報は、数年に一度程度しか発生しないような短時間の大雨を、観測や解析したときに発表されます。
この情報が発表された時は、お住まいの地域で、土砂災害や浸水害、中小河川の洪水の発生につながるような猛烈な雨が降っていることを意味しています。
市町村からの避難情報を確認してください。
11日午後2時45分に東京都の目黒区や品川区を流れる目黒川に氾濫危険情報が発表され、今後、氾濫のおそれがあるとのことです。
さらに11日午後3時、東京都の杉並区、中野区、新宿区などを流れる妙正寺川にも氾濫危険情報が発表され、今後、氾濫のおそれがあるとのことです。
11日午後2時45分現在、大雨洪水警報が東京地方と神奈川県東部、大雨警報が群馬県北部、竜巻注意情報が東京地方、神奈川県東部、埼玉県南部、千葉県北西部に発表されています。
雨の中で避難する時の注意点をお伝えします。
避難する際は、道路の冠水に注意してください。
冠水した水の中には流されてきたものやマンホールの蓋が開いていることもあります。
遠回りになっても、可能でしたら冠水している道路を避けて、避難してください。
やむを得ず冠水している道路を歩く場合はできるだけ複数人で行動し、傘などの棒を使って、足下を確認しながら慎重に避難してください。
車で避難する場合はアンダーパスなど水がたまりやすい場所や、川の近くなどに注意してください。
すでに建物の浸水が始まるなど外に出られない状況になっていた場合や、夜間で外への避難が危険な場合は、現在いる建物の中でより安全な場所に移る垂直避難をしてください。
戸建て住宅に住んでいる人は2階以上に、アパートなど集合住宅に住んでいる人は1番上の階に避難してください。