【速報】東京23区流れる石神井川で氾濫の恐れ…気象庁が氾濫危険情報
気象庁は11日午後3時10分、東京練馬区や板橋区などを流れる石神井川について、今後氾濫するおそれがあるとして、氾濫危険情報を出した。
流域の住民に対し、建物の二階に避難するなど浸水に警戒するとともに、特に地下施設は水が流れ込むおそれがありますので、十分警戒してくださいと呼びかけた。
＜水位＞
石神井川の各水位観測所の実況水位（11日14時54分）と予測水位（11日15時50分までの最大値） は次のとおりです。
●向台水位観測所［西東京市］
氾濫危険水位2.69（Ａ.Ｐ.58.64）ｍ 氾濫発生水位3.17（Ａ.Ｐ.59.12）ｍ
実況 0.25（Ａ.Ｐ.56.20）ｍ 氾濫発生水位まで あと2.92ｍ
予想 0.88（Ａ.Ｐ.56.83）ｍ 氾濫発生水位まで あと2.29ｍ
●稲荷橋水位観測所［練馬区］
氾濫危険水位3.54（Ａ.Ｐ.46.78）ｍ 氾濫発生水位4.27（Ａ.Ｐ.47.51）ｍ
実況 2.24（Ａ.Ｐ.45.48）ｍ 氾濫発生水位まで あと2.03ｍ
予想 4.51（Ａ.Ｐ.47.75）ｍ 氾濫発生水位超過
●加賀橋水位観測所［板橋区］
氾濫危険水位5.81（Ａ.Ｐ.14.50）ｍ 氾濫発生水位7.81（Ａ.Ｐ.16.50）ｍ
実況 1.04（Ａ.Ｐ.9.73）ｍ 氾濫発生水位まで あと6.77ｍ
予想 2.43（Ａ.Ｐ.11.12）ｍ 氾濫発生水位まで あと5.38ｍ
●溝田橋水位観測所［北区］
氾濫危険水位7.70（Ａ.Ｐ.4.70）ｍ 氾濫発生水位8.42（Ａ.Ｐ.5.42）ｍ
実況 4.30（Ａ.Ｐ.1.30）ｍ 氾濫発生水位まで あと4.12ｍ
予想 5.86（Ａ.Ｐ.2.86）ｍ 氾濫発生水位まで あと2.56ｍ
今後、これらの基準点において水位上昇の危険があるので、注視して下さい。