活発な秋雨前線や湿った空気などの影響で、11日も広い範囲で大気の状態が不安定。東京都内でも午後1時すぎから雷雲が急発達し、猛烈な雨が降っています。

■東京で雷雲が急発達

活発な秋雨前線や湿った空気、気温の上昇などによって、11日も西〜東日本を中心に大気の状態が非常に不安定になっています。関東でも、午後になって東風と南風が収束し、東京や神奈川、埼玉などで雷雲が急激に発達していて、東京都心部でも土砂降りの雨となっています。

東京・世田谷では、午後2時40分までの1時間に89.5ミリの猛烈な雨を観測。東京・世田谷区付近や神奈川・川崎市宮前区付近では1時間に約100ミリの猛烈な雨が降ったとして「記録的短時間大雨情報」も発表されています。

この後も、関東ではあちらこちらで雨雲が発生・発達し、局地的に雷を伴って1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨の降る所があるでしょう。短い時間であっても、これだけの雨が降れば雨水の排水が追いつかず、道路が冠水したり、低い土地や地下施設などに浸水することも考えられます。

浸水害や川の氾濫などに厳重に警戒するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうなどにも十分ご注意ください。