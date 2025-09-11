午後3時10分、東京都を流れる石神井川に河川氾濫危険情報が発表されました。

東京都、気象庁によりますと「【警戒レベル4相当情報［洪水］】石神井川 今後氾濫するおそれ」ということです。

【気象庁発表文のまま】

【警戒レベル4相当】

これは、避難指示の発令の目安です。流域の住民は、建物の二階に避難するなど浸水に警戒してください。特に、地下施設は水が流れ込むおそれがありますので、十分警戒してください。

＜水位＞

石神井川の各水位観測所の実況水位（11日14時54分）と予測水位（11日15時50分までの最大値） は次のとおりです。

向台水位観測所

［西東京市］

氾濫危険水位2.69（A.P.58.64）m 氾濫発生水位3.17（A.P.59.12）m

実況 0.25（A.P.56.20）m 氾濫発生水位まであと2.92m

予想 0.88（A.P.56.83）m 氾濫発生水位まであと2.29m

稲荷橋水位観測所

［練馬区］

氾濫危険水位3.54（A.P.46.78）m 氾濫発生水位4.27（A.P.47.51）m

実況 2.24（A.P.45.48）m 氾濫発生水位まであと2.03m

予想 4.51（A.P.47.75）m 氾濫発生水位超過

加賀橋水位観測所

［板橋区］

氾濫危険水位5.81（A.P.14.50）m 氾濫発生水位7.81（A.P.16.50）m

実況 1.04（A.P.9.73）m 氾濫発生水位まで あと6.77m

予想 2.43（A.P.11.12）m 氾濫発生水位まであと5.38m

溝田橋水位観測所

［北区］

氾濫危険水位7.70（A.P.4.70）m 氾濫発生水位8.42（A.P.5.42）m

実況 4.30（A.P.1.30）m 氾濫発生水位まで あと4.12m

予想 5.86（A.P.2.86）m 氾濫発生水位まで あと2.56m

今後、これらの基準点において水位上昇の危険があるので、注視して下さい。

11日午後2時50分から午後3時50分までの東京都を流れる石神井川流域の流域平均雨量は25ミリの見込みです。