【MLB】ドジャース 9ー0 ロッキーズ（9月10日・日本時間11日／ロサンゼルス）

【映像】大谷のバットがミットに当たる→レフトへ飛球の“衝撃打”

ドジャースの大谷翔平投手がロッキーズ戦に「1番・DH」でスタメン出場。第5打席で打撃妨害を受けながらもレフトへの飛球を放つ珍しいシーンに中継の放送席も騒然となった。

ドジャースが4点をリードしていた8回、1死一、二塁で迎えた大谷の第5打席。フルカウントから7球目のチェンジアップを強振した。打球は高々と舞い上がり、レフトへの大飛球に。レフトフライかと思われた一打だったが、大谷はスイング直後に「ヘイ！」と声を上げ、何かをアピールしていた。リプレー映像で明らかになったのは、バットがキャッチャーのミットに当たっていたという事実。判定は打撃妨害となり、大谷は一塁へ出塁。これで満塁のチャンスが広がった。

放送席も思わずざわついた。実況を務めた田中大貴アナウンサーは「かなりキャッチャーミットに当たってますね」と状況を説明。元メジャーリーガーで解説の五十嵐亮太氏も「当たって逆に飛距離出せるってすごくない？」「当たってなかったらどうなったのかなってちょっと思いますよね」と驚きを隠せなかった。実際、49号の可能性もあったのではと指摘した。

打撃妨害は珍しくない大谷だが、妨害されてなおこれだけの飛距離を見せた一打は異例。改めてそのパワーの規格外ぶりを印象づけた。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）