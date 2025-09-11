ºùÅÄÄÌ¡¢»³ºê¸¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¤Ç¡ÈºÇ¶¯2¥·¥ç¥Ã¥È¡É ¡Ö»£¤êÊý¤¬¥®¥ã¥ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂº¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎºùÅÄÄÌ¤¬10Æü¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£7Æü¡¢Æ±¤¸¤¯ÇÐÍ¥¤Î»³ºê¸¿Í¤ÎÃÂÀ¸ÆüÅöÆü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØKENTO YAMAZAKI FAN meeting 2025¡Ù¤ËMC¤Ç»²²Ã¤·¡¢»³ºê¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û»°±ºæÆÊ¿¡õ¶ÍÃ«ÈþÎè¡¢¿·¤¿¤Ë·Þ¤¨¤¿°¦¸¤¤ò¾Ò²ð
¡¡ºùÅÄ¤Ï¡ÖºòÇ¯¤ËÂ³¤¡¢MC¤È¤·¤Æ»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Öº£Ç¯¤Ï¸¿Í¤Î¤ªÃÂÀ¸ÆüÅöÆü¤Î³«ºÅ¡£¸¿Í¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤¬°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò¡¢ËÍ¤â¶á¤¯¤Ç¸«¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢»³ºê¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¸¿Í¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¸ì¤ê¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¡¢Ë»¤·¤¯¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«²ñ¤¨¤Ê¤¤»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²ñ¤¦¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍî¤ÁÃå¤¯¡×¤È»³ºê¤È¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤½¤·¤ÆËè²ó¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¸¿Í¹¥¤¤À¤ï¡ªÎÉ¤¤ÅÛ¤¹¤®¤ë¡ª¡Ù¤Ã¤Æ»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê´Ø·¸¤Ç¤¤¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢Åê¹Æ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö»£¤êÊý¤¬¥®¥ã¥ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖºÇ¶¯¤ÊÆó¿Í¤¹¤®¤ë¡Á¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ê2¿Í¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ÏËÜÅö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂº¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨»³ºê¸¿Í¤Î¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×