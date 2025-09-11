「うちの犬可愛すぎるから見てくれ」



【動画】「エア犬かき」をする犬さん

こんなポストをされたのは、うめちゃん日記（@umechanpag）さん。



投稿された動画には、川で遊ぶ犬さんの姿が映っていました。まだ水の中に入っていないのに、犬かきの仕草で足を動かす姿に思わず笑顔になってしまいます。



「めちゃくちゃ可愛い！」

「初めてとは思えない泳ぎっぷりですね」

「うめちゃん頑張ったね！」

「癒されました〜」



投稿には、様々な声が寄せられました。犬さんのお名前はうめちゃん。小さい頃に梅干しみたいな顔をしていたのが由来だといいます。性格はビビリで、自分のことを人間だと思い込んでいるそう。チャームポイントは大きなイビキだと教えてくれました。飼い主のうめちゃん日記さんにお話を伺いました。



ーーどのような状況で撮影を？



「埼玉に帰省中、親戚の犬たちと一緒に川遊びをしているときに撮影しました」



ーー川で遊ぶ様子を見た時の率直なご感想は？



「初めての体験だったので心配していましたが、教えてもいないのに自然と犬かきを始めたのには驚きました。とても可愛かったです！」



ーー撮影のあと、うめちゃんは？



「ビビリな性格が出てしまい、少し泳いだあとはすぐに岸へ上がってしまいました」



ーー特に可愛い！と感じる時は？



「いびきをかいて熟睡しているときが一番『うめらしい』と感じて可愛いです」



うめちゃん日記さんは「初めての川遊びで少しドキドキしていましたが、勇気を出して泳いだ姿が本当に愛おしかったです」と話してくれました。



勇気を出して初めての川に挑んだうめちゃん。普段はビビリな性格でも、いざというときにしっかり泳ぐ姿には感動と癒しが詰まっていました。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）