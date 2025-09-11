¡Ö¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×ËÌÎ¦ÊüÁ÷¤Î¿·¿Í½÷À¥¢¥ÊàÆÃÂç¥Ü¥ê¥å¡¼¥àá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤·¤«¤·¥Ç¥«¤¤¡×¡ÖÀ¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÎÀ¼
¥ª¥¯¥È¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥§¥¹¥È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê
¡¡ËÌÎ¦ÊüÁ÷(MRO)¤ÎÅÏîµÉ´²»¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¶âÂô¥ª¥¯¥È¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥§¥¹¥È2025¡ªÃæ·Ñ3²ó¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¡¢2Æü¤Ë1²ó¤Ï¤³¤³¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤ó¤Àµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£7Æü¤Þ¤Ç¤¤¤·¤«¤ï»Í¹âµÇ°¸ø±à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¶âÂô¥ª¥¯¥È¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥§¥¹¥È2025¡×¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹·¤·¿¤Î¥¸¥ç¥Ã¥¤ËÆþ¤Ã¤¿ÆÃÂç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¥Ó¡¼¥ë¤òÊÒ¼ê¤Ë¡¢¾Ð´é¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¡£ºÇ¸å¤Ë¡ÖÍèÇ¯¤â¤Þ¤¿³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹ ¤¤¤¤2½µ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤â¤Í¤Á¤ã¤ó¡ª²Ä°¦¤¤¡ª¤·¤«¤·¥Ç¥«¤¤¥¸¥ç¥Ã¥¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖÄ¹·¤·¿¤Î¥¸¥ç¥Ã¥À¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÏîµ¥¢¥Ê¤Ï2025Ç¯¤ËËÌÎ¦ÊüÁ÷¤ØÆþ¼Ò¡£Ã´ÅöÈÖÁÈ¤Ï¡ÖAtta¡×¡Ö¤¤¤¤¤Í¶âÂô¡×¤Ê¤É¡£Ê¡°æ¸©½Ð¿È¡£¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤Ï¡Ö¤â¤Í¡×¡£