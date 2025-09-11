世界ドラコン王者はロングホールで池ポチャからのバンカーでもパーセーブ 「大切なのはミスにどう対処するか」と持論
世界ドラコン王者に3度輝いているカイル・バークシャー（米国）が自身のインスタグラムを更新。最終18番ホールのパー5では、ミスを重ねながらもしっかりとパーであがったプレーを動画で投稿した。
【動画】飛距離は武器！ パー5を1番アイアン → 9番アイアンでグリーンサイドへ【本人のInstagramより】
「私のラウンドはワイルドなフィニッシュとなりました！」と書き始めたバークシャー。この日はミズーリ州にあるペインズバレー・ゴルフ・コースでプレー。故ペイン・スチュアートに敬意を表して名付けられており、タイガー・ウッズの設計事務所がデザインして、2021年にオープンしたパブリックコースだ。ここまで素晴らしいプレーをしてきたバークシャーは「このまま力強くフィニッシュしたかった」と意気込んで最終ホールに向かった。ティショットには1番アイアンを選んだが「残念なことに、プレッシャーがかかってしまい、優柔不断なスイングをしてしまいました」と悔やむ通り、フィニッシュでクラブを手から離してしまったミスショットは、フックしてそのままウォーターハザードに。1ペナでドロップをした地点からグリーンまでは248ヤード。ここを9番アイアンで打ったが「ミスは重なってしまい」今度はショートサイドのバンカーに打ち込んでしまった。しかし落ち着きを取り戻したバークシャーは、ここから8フィート（約2.5メートル）に寄せると、パーパットを沈めてこれまでのミスをカバーした。「私がこの投稿をしたのは、ゴルフがいかにメンタルなゲームであるかを皆さん（そして私自身）に思い出してもらうためです」と記したバークシャー。ほとんどの場合、スコアは悪いショットがあるかどうかによって決まるのではなく、ミスにどう対処するかによって決まるものとの持論を展開した。「ゴルフというゲームはあなたを打ちのめすでしょう。しかし諦めずに、とにかくプレーを続けてください。そうすれば良いことが起こりますよ！」と最後はすべてのゴルファーに前向きなアドバイスを送って投稿を締めくくった。
