【洪水警報】東京都・港区、新宿区、練馬区、三鷹市、府中市、調布市などに発表 11日15:13時点
気象台は、午後3時13分に、洪水警報を港区、新宿区、練馬区、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、狛江市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を港区、小平市に発表しました。
東京地方では、11日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■港区
□大雨警報【発表】
・浸水
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
■品川区
□大雨警報
・浸水
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
■目黒区
□大雨警報
・浸水
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
■大田区
□大雨警報
・浸水
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
■世田谷区
□大雨警報
・浸水
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
■渋谷区
□大雨警報
・浸水
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■中野区
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
■杉並区
□大雨警報
・浸水
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
■豊島区
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■板橋区
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■練馬区
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
■三鷹市
□洪水警報【発表】
11日夕方に警戒
■府中市
□洪水警報【発表】
11日夕方に警戒
■調布市
□洪水警報【発表】
11日夕方に警戒
■小金井市
□洪水警報【発表】
11日夕方に警戒
■小平市
□大雨警報【発表】
・浸水
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■狛江市
□洪水警報【発表】
11日夕方に警戒