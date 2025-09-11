気象庁は１１日午後２時５０分過ぎから東京都と神奈川県に連続して記録的短時間大雨情報を発表した。

同庁と横浜地方気象台は夜のはじめ頃にかけて、低い土地や地下施設への浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけた。東京については夜遅くにかけて土砂災害への厳重警戒も必要としている。

▼記録的短時間大雨情報

【都内】

午後２時３０分までの１時間に世田谷区付近で約１００ミリ。

同３時１０分までの１時間に目黒区緑が丘で１１３ミリ。

同３時２０分までの１時間に、目黒区緑が丘で１３４ミリ、大田区付近で約１１０ミリ。

同３時３０分までの１時間に品川区付近で約１２０ミリ、大田区付近で１２０ミリ以上、港区付近で約１００ミリ。

【神奈川県】

同２時３０分までの１時間に川崎市宮前区付近で約１００ミリ。

同３時までの１時間に横浜市都筑区付近で約１００ミリ、川崎市高津区付近で約１００ミリ。

同３時２０分までの１時間に川崎市中原区付近で約１００ミリ。

▼河川

東京都によると、１１日午後２時頃、多摩川水系の１級河川・谷沢川で氾濫が発生した。世田谷区内の丸山橋（中町）と矢川橋（野毛）の両水位観測所で、氾濫発生水位を超過した。

▼土砂災害警戒情報

世田谷区、目黒区、大田区には午後３時４０分現在、土砂災害警戒情報が発表されている。

同３時５０分には港区と品川区が対象地域に追加された。