【大人気連載プレイバック】#22

【プレイバック】イチローくん、ウソー！もっと早く言ってよ！と思ったあの日の話

日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。

当事者として直接接してきたからこそ語れる、あの大物選手、有名選手の知られざる素顔や人となり。当時の空気感や人間関係が、ありありと浮かび上がる。

今回は元巨人監督の堀内恒夫氏について触れられた、「仁志敏久の真実」（第22回=2010年）を再公開。年齢、肩書などは当時のまま。

◇ ◇ ◇

■「仁志敏久の真実」（第22回=2010年）を再公開

監督の堀内は就任すると、秋季キャンプで宿舎の自らの部屋を開放。珍しい芋焼酎などを集め、「気軽に訪ねてきてほしい。酒でも飲みながら、野球の話をしようじゃないか」と選手に呼びかけた。スポーツ紙も協力して、「宮崎に居酒屋『堀内』が開店」などと大きな記事を書いたものの、そうはいっても、なかなか選手の方から監督の部屋を訪ねることなどできない。「居酒屋堀内」は開店休業が続いた。

「キャンプが始まって数日して、練習中に声をかけられたんです。『誰も部屋に遊びにこねえんだよ』って。『じゃあ、今夜、伺いますよ』『来い来い。待ってるぞ』みたいな会話をした。で、その夜、実際にお邪魔したわけです」

不振、故障……。原政権下の2年間、苦難の日々を過ごした。期待に応えられず、気持ちもすさんでいた。そんな仁志にとって、監督と気軽にそんな会話ができることがうれしかった。そして、堀内の口からさらに胸の躍る言葉を聞く。部屋で焼酎の水割りの入ったグラスを傾けながら、堀内がこう言ったのだ。

「もう一度、1番をやってみろ。おまえに1番を打って欲しい。オレは代えないぞ。おまえが、もう勘弁してください、と音を上げるまで、1番で使い続けるからな」

仁志が言う。

「素直にうれしかった。気持ちが奮い立つというか、また野球が好きになれると思った。実際には01年からバッティングに悩んでいて、どうしたらいいのか分からない状態だった。1番を任せてくれるという堀内監督の期待に応えられるか、正直に言うともう自信はなかった。ただ、やれるだけのことはやろうと、それから毎日毎日、バットを振り込んで、これでダメなら仕方がない、というところまで自分を追い込めた。そういう気持ちになれたのが大きかった」

1番に戻った仁志はこの年、自己最多の28本塁打を記録。打率は.289、リーグトップの106得点をマークした。

しかし、チームは3位に低迷。堀内巨人は翌05年も苦しい戦いが続く。開幕ダッシュに失敗すると、5月には早くも堀内監督の進退問題がマスコミを賑わせ、起用法に不満を持つ清原（和博=現評論家）と首脳陣の確執も表面化。野球以外のことにスポットが当たり、巨人はあわや最下位となる5位に沈没した。

低迷の責任を取って、堀内が辞任。後任には原監督の復帰が決まった。（敬称略）

▽1971年10月4日、茨城県生まれ。1年生からレギュラーを張った常総学院では3年連続で夏の甲子園に出場し、準優勝1回。早大、日本生命とアマ球界のエリートコースを歩み、95年のドラフト2位（逆指名）で巨人に入団。強打好守の二塁手として新人王、4度のゴールデングラブ賞を獲得するなど活躍した。06年オフに横浜に移籍し、09年限りで退団。米独立リーグ、アトランティックリーグのランカスター・バーンストーマーズでプレーしていた今年6月に現役を引退した。日本での通算成績は14年で1587試合に出場して1591安打（打率.268）、541打点、154本塁打。

◇ ◇ ◇

当連載「大人気連載プレイバック」は火・水・木曜公開。当記事ページ下部の関連記事から、他の回顧録も要チェックだ。