女優の泉ピン子が１１日、都内で行われた寺西一浩ＳＰＥＬＬシリーズ第４章となるＢＳフジ「寺西一浩ミステリー・ＳＰＥＬＬ〜死因〜」（２１日深夜０時半）の放送直前記者会見に出席した。ピン子と寺西優真がダブル主演を務め、主題歌の「マツリ」を２人で歌唱している。

この日が７８歳の誕生日である泉。「今日誕生日なんです。７８歳です」と自ら触れ、「人には７０歳ぐらいって言われたりします。自分でも６８歳かなと思ったりしちゃいます」と笑顔で話した。

ドラマについては「なんだか分からないドラマでした。おもしろ半分で出たというところです。楽しみながら、漫画だと思って見て。子供たち、若い層が喜んで見たらいいなと。ばあちゃんの役で出てますから」と呼びかけた。

主題歌「マツリ」をピン子と一緒に歌った優真は「泉さんと『私と歌いなさいよ』って言われてすごくうれしかった。今年、マツリで泉さんと一緒に紅白に出たい！」と意気込んだ。

だが、ピン子は「ＮＨＫなんか来ねえよお。大きいプロダクションが勝つのよ。私たちみたいな弱小者はだめよ」と首を振り、「どうせテレビ出たって口パクだと思います。口パクだって歌詞覚えてないんだから、扇で隠しながらね。私ついていけないわよ」と語った。

ピン子は「私、あと３年生きたいなと思ってる」と話し、優真に対して「あんたみたいなきれいな孫がいたらねえ、あんたで食っていく。私がマネジャーをやって。この人は歌を作る才能がある。誰かに曲を提供してもいいと思う」。優真は「泉さんのこと、本当のおばあちゃんだと思っています。ピン子さん孝行したい」と返した。

最近初めてＴｉｋＴｏｋにも挑戦したというピン子は「ＴｉｋＴｏｋ、やらされたのよ。私、最後に稼げなくなったらＹｏｕＴｕｂｅで全部言って稼いでやろうかしらって思った。でもね、ああやって稼ぐの嫌いなのよ」と話した。