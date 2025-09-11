東京世界陸上（１３〜２１日、東京・国立競技場）の日本代表会見が１１日、東京・北区の味の素ナショナルトレーニングセンターで行われ、男子３０００メートル障害の三浦龍司（スバル）、女子１５００、５０００メートルの田中希実（ニューバランス）、女子５０００、１万メートルの広中璃梨佳（日本郵政グループ）が登壇。田中は「２種目で決勝に残りたい目標はありますが、今はとにかく全力で臨むことを大事にしたいと思っています」と言葉に力を込めた。

２１年に東京・国立競技場で行われた東京五輪では１５００メートルで８位入賞。世界レベルに足を踏み入れたきっかけの大会でもあった。「東京五輪で国立の舞台に立ったときは出られるだけで安心、うれしい気持ちが大きかった」というが、そこからは常に入賞以上を狙って鍛練を重ねてきた。

「壁にぶち当たって押し戻される経験がすごく増えていて、なかなか受け入れられなかったり、すごく苦しい思いをしました。これからも高みを目指している最中。４年間の集大成というより苦しんできたことが何に結びつくのか、自分で見届けたい」。観客の入った国立競技場で、自身の思い描くレースをしてみせる。