ちゃんぴおんず・大ちゃん、衝撃の離婚報告「テレビで初めて言った」
お笑いコンビ・ちゃんぴおんずの大ちゃん（34）が、10日放送のテレビ朝日系バラエティー『かまいガチ』（後11：15）に出演。2022年8月に結婚したことを報告していたが、昨年離婚していたことを報告した。
【写真】この頃は幸せの絶頂だった…大ちゃん結婚報告時のラブラブショット
ゲームに挑戦する中で「（気持ちを伝える相手は）奥さんか」と向けられた大ちゃんは「初めて言うんですけど、僕バツイチなんですよね。今、テレビで初めて言った」と衝撃の告白。
出演者たちが騒然とする中、テロップで「昨年に離婚」と伝えられた。かまいたちの濱家隆一が「絶対に発表するの、ここちゃうやん！」とツッコミを入れる中、大ちゃんは「いや、僕は『かまいガチ』で発表するって決めていたので」とすがすがしい表情を浮かべていた。
