プロレスラーで和泉市議のスペル・デルフィン（57）は11日、大阪市内で、自身がプロデューサーを務める新団体「なにわ女子プロレス」を設立することを発表。「子どもたちにもプロレスを知ってもらいたい」。11月24日に大阪・茶屋町のMBS・ちゃやまちプラザで旗揚げ公演「茶屋町大会」を開催する。

22年11月に旗揚げしたYouTube専門プロレス団体「2point5女子プロレス」。動画を編集し、トリック映像を交えたバーチャルとリアルな展開を融合させた新しい女子プロレス媒体がスタートした。だが、実際に闘うレスラーたちは真剣に練習に取り組み、マジなプロレスを目指した。今回、新団体を立ち上げ、後々は東京などの大きな団体と相まみえることを目標とする。

新団体設立を前に、「2point5女子プロレス」が松竹芸能とコラボ。大阪・心斎橋角座でお笑いとプロレスのコラボイベント「角座大会」を開催する。会場の広さを考慮し、舞台上にマットを敷いてのレスリング。ただの闘いではない。合間にお笑いを交え、芸人も闘いに出場する。客席からも参加可能。シンガーソングライターでレスラーでもあるフライングペンギンは「参加型で、レスラーも芸人も楽しめるイベント」と胸を張る。

これまでの「2point5女子プロレス」は新団体のエンタメの1部門として残る。22日にはクラウドファンディングを立ち上げ、旗揚げ公演や施設の拡充に利用される。また、団体のロゴはタレント・中川翔子に依頼して、現在制作中。「かわいらしいのができれば」とペンギンと、松竹芸能所属で女子プロレスラーのお笑いコンビ「いちご女子プロレス」ぽっぽは期待していた。