東京・中野区や杉並区を流れる妙正寺川について、気象庁は１１日午後３時、今後氾濫する恐れがあるとして、氾濫危険情報を出しました。

流域の住民に対して、建物の二階に避難するなど浸水に警戒するよう呼びかけ、特に、地下施設は水が流れ込むおそれがありますので、十分警戒するよう求めています。

＜水位＞

妙正寺川の各水位観測所の実況水位（11日14時44分）と予測水位（11日15時40分までの最大値） は次のとおりです。

●鷺盛橋水位観測所［中野区］

氾濫危険水位3.02（Ａ.Ｐ.35.60）ｍ 氾濫発生水位4.61（Ａ.Ｐ.37.19）ｍ

実況 3.08（Ａ.Ｐ.35.66）ｍ 氾濫発生水位まで あと1.53ｍ

予想 3.22（Ａ.Ｐ.35.80）ｍ 氾濫発生水位まで あと1.39ｍ

●千歳橋水位観測所［中野区］

氾濫危険水位3.69（Ａ.Ｐ.33.14）ｍ 氾濫発生水位5.28（Ａ.Ｐ.34.73）ｍ

実況 1.76（Ａ.Ｐ.31.21）ｍ 氾濫発生水位まで あと3.52ｍ

予想 2.48（Ａ.Ｐ.31.93）ｍ 氾濫発生水位まで あと2.80ｍ

今後、これらの基準点において水位上昇の危険があるので、注視して下さい。