気象台は、午後3時2分に、洪水警報を杉並区に発表しました。また大雨警報（浸水害）を新宿区、大田区、渋谷区に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】東京都・杉並区に発表 11日15:02時点

東京地方では、11日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■新宿区

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

11日夜のはじめ頃にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm



■品川区

□大雨警報

・浸水

11日夜のはじめ頃にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm





□洪水警報11日夜のはじめ頃にかけて警戒■目黒区□大雨警報・浸水11日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報11日夜のはじめ頃にかけて警戒■大田区□大雨警報【発表】・浸水11日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報11日夜のはじめ頃にかけて警戒■世田谷区□大雨警報・浸水11日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報11日夜のはじめ頃にかけて警戒■渋谷区□大雨警報【発表】・浸水11日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量 50mm■中野区□大雨警報・土砂災害・浸水11日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報11日夜のはじめ頃にかけて警戒■杉並区□大雨警報・浸水11日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報【発表】11日夜のはじめ頃にかけて警戒■豊島区□大雨警報・土砂災害・浸水11日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量 50mm■板橋区□大雨警報・土砂災害・浸水11日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量 50mm■練馬区□大雨警報・土砂災害・浸水11日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量 50mm