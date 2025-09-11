森香澄、横たわるダイアン津田に“踏みつけ”のご褒美　津田は至福の笑顔「最高や」

ダイアンがその道を究めた強敵と真剣勝負をする番組『ジャイキリダイアン』。

9月9日（火）に放送された同番組には、銀シャリ・橋本直と森香澄が出演。

ダイアン・津田篤宏の「むくみ」を取るべく、森が津田の体を足で踏みつけはじめ…。

【映像】「信じてええんやな？」「当たり前や」ダイアンが見せたコンビ愛

ダイアンの2人と銀シャリ・橋本直は前回、顔のむくみを改善すべく森香澄直伝の美容モーニングルーティーンや指圧マッサージを実践。森が普段から作っている“むくみ撃退サラダ”も実食した。

さらにむくみを取るべく、今回は「足圧療法」と呼ばれる足で踏むことで全身をほぐす施術を受けることに。

登場したのは「足圧宗家」の良知善治朗先生。独特の風貌の良知先生は、その施術も独特で、マットに横たわった津田の胸のあたりを足で踏みつけるように強い刺激を与えていく。単に踏まれて痛そうにしているだけに見えた津田だったが、施術後は「ちょっと待って。楽」と効果を実感したようだった。

続いて橋本は良知先生と弟子の2人がかりの施術を受ける。上半身も下半身も踏みつけられた橋本は「痛い痛い痛い！ちぎれる！」と悶絶していた。

さらに、ユースケの「森さんも踏んで…」という一言で、森が施術を受ける方ではなく踏む方を体験することに。津田が「森さんが踏むの？ご褒美やん」とつぶやき、森は笑いだしてしまう。

先生からレクチャーを受けながら、森は津田の腕の付け根を踏むように足を乗せ、思い切り体重をかける。まさかの構図に森は笑いをこらえることができない様子だったが、津田も痛がるどころか「最高や…」と至福の表情を浮かべていた。