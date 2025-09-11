常温で5年以上長期保存可能！美味しさにもこだわったおすすめ非常食5選


【画像を見る】長期保存用とは思えない！缶をあけるとまるで焼きたてのようなパン

非常食や保存食というと、味気なくて賞味期限まで棚の奥にしまいっぱなし……そんなイメージはもう昔の話。今は、毎日の食事やおやつにも取り入れられる、味にもこだわった“非常食”が注目されています。今回は、備えながら楽しめる、普段使いにもぴったりな非常食をご紹介します。

　

■美味しさにこだわるアルファ米12種類セット

非常食セット ご飯 5年保存 尾西食品のアルファ米12種コンプリートBOX 防災セット

4,536円（税込み）

白米や赤飯、五目ごはんやお粥など12種類のアルファ米のセット。水かお湯を注ぐだけでふっくらご飯が出来上がります！　災害時こそおいしい食事を！というコンセプトのもと、味にもこだわって作られているので、非常時の活力となること間違いなしです。製造から5年間常温保存可能。

■食べ飽きない！　5種の煮物が入った缶詰

江戸ッ子煮缶詰 8 缶

3,780円（税込み）

大阪や北陸で隠れた人気を誇る缶詰。しらたき、大豆、たけのこ、牛肉、昆布がたっぷり入り、すき焼き風味の甘辛さにほのかなカレー風味をプラス。調理せず食べられるので、備蓄しておくと安心です！　賞味期限は3年。

■1本でご飯小盛1杯分のエネルギー補給ができる！

井村屋 5年間長期保存 えいようかん(煉)

2,245円（税込み）

手軽にカロリー補給可能な長期保存型、食べきりサイズのミニようかん。備蓄・保存用に賞味期間は5年6か月。暗闇で見つけやすいホログラムや点字付きです。備蓄用に購入したのに、常温でも冷やしても味が変わらず美味しいのですぐなくなってしまうとか。缶入り商品とは異なり、隙間のないコンパクトに収納できます。

■7年たってもふっくら！　3つの味のパンの缶詰

青空製パン 7年保存 パン缶詰(3種× 2缶)

4,536円（税込み）

缶をあけると、まるで焼きたてのようなパンが！　缶の中で焼き上げる特殊な製法によってできたてのおいしさを閉じ込め、長期保存用とは思えない味わいです。災害用の備蓄だけでなく、忙しい朝やレジャーにも重宝します。

■温めても常温でもおいしく食べられる！

防災食 カゴメ 野菜たっぷりスープ 16食

4,858円（税込み）

「野菜たっぷりスープ」を4種×各4個(計16個)を詰め合わせたレトルトの"野菜の保存食"セット。野菜の旨みを活かした、トマト、豆、かぼちゃ、きのこのスープの4種の味わいが手軽に楽しめます。長期保存可能で賞味期限は、製造から5.5年。

災害時だけでなく、体調不良等買い物に行けないときにも役立つ非常食。普段から食べやすいものを無駄なくローリングストックしましょう！

文＝徳永陽子