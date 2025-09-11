

朝食を終えた隙間時間。スマートフォンを開いて、AIとの会話を始める。話題は昨日の散歩でもいい。5分ほど話すと、画面に「あたまの健康度スコア」が表示される。

塩野義製薬とAI企業のFRONTEOが9月3日に発表した「トークラボKIBIT」は、そんな未来を現実にするアプリだ。10月から日本生命の認知症保険の付帯サービスとして利用できるようになる。

使い方はこうだ。Webアプリを開き、話題を選ぶ。AIとの会話が始まる。発話量が600字を超えたところで判定に入り、A・B・Cの3段階で結果が出る。前回との比較も示され、変動に応じて9パターンのメッセージが表示される。生活習慣の改善を促すというわけだ。



医療機器ではない、という点がミソだ。診断もできない。医療機関でも使えない。C判定が出ても「病院へ行ってください」とは言わない設計になっている。生活習慣を変えるきっかけづくり、それがこのサービスの立ち位置だ。



健康習慣を改善するアドバイスを表示するようになっている（筆者撮影）

ところが塩野義は同時に、ほぼ同じAI技術を使った認知機能検査システム「SDS-881」をプログラム医療機器として開発している。2月には厚労省のプログラム医療機器調査会で優先審査対象品目に指定された。こちらが本命だ。

創業147年の老舗製薬企業が、なぜ医療機器と非医療機器を同時開発するのか。そこには「HaaS（Healthcare as a Service）企業」への転換という大きな構想が透けて見える。

アプリが「治療」になる時代

ソフトウェアがプログラム医療機器として承認されるようになったのは、2014年の薬機法改正からだ。2020年にはニコチン依存症治療用アプリ「CureApp SC」が国内初のプログラム医療機器として保険適用され、「デジタル治療」という新市場が生まれた。

塩野義もこの分野に積極的に参入している。2月には小児ADHD治療用アプリ「エンデバーライド」の製造販売承認を取得した。ビデオゲーム形式で「治療」を行う管理医療機器だ。1日25分、6週間継続するゲーム。臨床試験では統計的に有意な改善が確認されている。

認知症・認知機能の領域では、プログラム医療機器版（SDS-881）と非医療機器版（トークラボKIBIT）を並行開発する2段構えだ。医療機器の承認には通常1〜2年かかる。使用も医療機関に限定される。一方、診断を目的としない非医療機器版なら規制のハードルが低く、すぐに市場投入できる。



医療者と患者の会話ログから認知症の傾向をAIが判別するプログラムの治験を進めている。判定に使うAIエンジンはトークラボKIBITと原則同じものだ（塩野義製薬のニュースリリースより）

承認に時間がかかる医療機器版を本命と据えつつ、非医療機器版を先行させて市場を開拓する。市場参入スピードと規制対応のジレンマを、この仕組みで乗り越えようというわけだ。

創薬ビジネスからの転換

「創薬型企業としてやっていくこと自体も簡単なことではない」

塩野義製薬執行役員DX推進本部長の三春洋介氏は発表会でこう漏らした。年間売上高約5000億円規模だが、そのほぼすべてが医薬品によるもの。塩野義にとって、HaaS企業への転換は避けて通れない道だった。

HaaSとは何か。薬を売って終わりではなく、診断・予防・治療・予後管理まで患者の健康管理全体をサービスとして継続的に提供し、そこから収益を得るモデルだ。三春氏は「治療薬だけでなく診断・予防・日常生活といった広い場面において価値提供」を目指すと語る。



塩野義製薬はHaaS（Healthcare as a Service）企業への転換を図っている（筆者撮影）

塩野義は認知症治療薬を持っていない。それでもこの領域に参入した理由について、三春氏は「売り上げ拡大が直接的な目標ではない。人々の健康のために、私どもの強みが生かせるのであれば」と説明する。ただし、現在の売り上げ規模に対して「一定のインパクトがある部分に貢献していく」とも述べ、ヘルスケアサービス事業を本格的な収益源に育てる意欲を示した。薬を売らなくても収益が得られる新たなビジネスモデルへの挑戦である。



左から、FRONTIO 取締役CSOの豊柴博義氏、塩野義製薬 執行役員 DX推進本部 本部長の三春洋介氏、慶應義塾大学名誉教授 予防医療センター特任教授の三村將氏（筆者撮影）

発見に特化した異色のAI

トークラボKIBITの中核技術は、FRONTEOが開発した「KIBIT」だ。もともと法律分野で、弁護士が大量の文書から証拠を見つける作業を効率化するために開発された。

ChatGPTのような生成AIとは動作原理が違う。「非連続的発見」と呼ばれるアプローチで、文章に明記されていない関連性を見出すことに特化している。



FRONTEOが開発するKIBITはLLMとは違う独自の動作原理を持つAIエンジンだ（筆者撮影）

なぜこの技術が認知機能の判定に向いているのか。認知機能が低下すると、会話の中で使う語彙が減り、文脈のつながりが弱くなる傾向がある。KIBITはこうした微細な変化を、方言や誤変換があっても正確に捉えることができる。

印象的な事例がある。病院の看護記録を分析した際、「まぐまぐ」という単語を重要視したAI。開発者も意味が分からず調べたところ、山形弁で「吐き気がする」を意味する方言だった。KIBITは、吐き気止めの薬プリンペランとの関連から、教えられることなくこの方言の意味を推測していた。この「文脈から意味を読み取る力」が、認知機能の微妙な変化を検出するカギとなっている。



一見関連性の薄い言葉から相関関係を見いだせるのがKIBITの特徴だ（筆者撮影）

FRONTEOの取締役CSO豊柴博義氏は「Transformerモデルでもない、ChatGPTとも違う技術だ」と言い切る。大規模な計算資源を必要とせず、比較的少ないデータでも判断の機微を捉えられるのが特徴だ。

開発にあたっては、健常者、軽度認知障害（MCI）、認知症と診断された人々、それぞれ約1000人、合計数千人分の会話データを学習させた。音声認識の誤変換があっても判定精度を保てるのが特徴で、600文字程度の会話で即座に結果が出る。

監修は慶應義塾大学名誉教授で予防医療センター特任教授の三村將氏が務めた。老年精神医学と神経心理学の専門家として、日本高次脳機能学会理事長も務める三村氏は「信頼性とユーザビリティがバランスよく備わっており、利用者による自発的な『あたまの健康度の判定』を習慣化できる製品」と評価している。

保険会社が求める新たな価値

トークラボKIBITは10月から日本生命での展開が始まる。保険契約者への付加価値サービスという位置づけで、「認知症サポートプラス」の加入者は追加料金なしで利用できる。

日本生命にとっては、契約者の健康維持による将来的な保険金支払い抑制が狙える。塩野義にとっては、薬を売らなくても保険会社から収益が得られる。B2B2C（企業間取引を経由した消費者向けサービス）モデルで、個別の料金設定はない。

すでに複数の保険会社と協議中で、将来的には自治体、介護施設、薬局、ドラッグストアの健康カウンターなどでの活用も検討されている。

慎重な社会実装への姿勢

発表会では、トークラボKIBITの銀行や運転免許センターでの活用可能性も示された。だがその実現には慎重な姿勢が目立った。



三春氏は運転免許センターや銀行などでで活用される展望を示したが、実際の活用には慎重な姿勢で言及した（筆者撮影）

FRONTEOの豊柴氏は、トークラボKIBITを運転免許の可否判断に使うことは「社会的な問題だ」と指摘。「認知機能が落ちても、自動運転アシストなど社会インフラを使って日常生活を送れる仕組みづくりが重要だ」と、診断よりもサポート体制構築の必要性を強調した。

銀行での活用も、65歳以上への金融商品販売時の参考指標として検討されているが、判定結果で販売可否を決めるのではなく、必要に応じてサポート体制を整えるための参考情報という考え方だ。

健康度チェックが実際の行動変容につながるかどうかのエビデンスがない、という課題もある。「日本生命との協業を通じて知見を蓄積したい」と三春氏は述べるが、現時点では効果は未知数。月1回の利用を推奨しているが、継続利用率や生活習慣の改善効果は「これから見ていく」段階だ。

個人情報の取り扱いや家族への共有範囲、自治体窓口との連携など、運用面での課題も残る。医療機器版が承認されれば、一般向けサービスとのすみ分けがさらに重要になる。「気づく」から「相談する」、そして専門機関へ「つなぐ」という流れを、どう切れ目なく構築するか。それが普及のカギを握る。

製薬業界の未来像

日本の65歳以上人口は約30％に達し、認知症関連の社会コストは増大し続けている。研究によれば、認知機能低下の最大45％は生活習慣の改善で予防可能という。

この巨大な潜在市場に、塩野義は「薬を売らない」アプローチで挑む。FRONTEOとの提携開始からわずか1年半で、2つのデジタル製品を市場投入・開発するスピード感は、従来の創薬開発では考えられないものだ。

医療機器と非医療機器を巧みに使い分け、規制対応のリスクを分散させながら市場開拓を加速させるこの取り組み。創薬一本槍からの脱却を実現できるか。HaaS企業への変革を掲げる塩野義の挑戦が成功すれば、日本の製薬業界に新たなビジネスモデルを示すことになる。

