石井表記<6336.T>が後場急落している。同社は１１日午後２時ごろ、２６年１月期第２四半期累計（２～７月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を下方修正しており、嫌気した売りが出た。売上高はこれまでの１５７億１２００万から１５２億６１００万円（前期比３．０％増）、経常利益は１１億９４００万円から１０億５３００万円（同５．１％減）に引き下げた。経常利益は増益予想から一転、減益を見込む。



工作機械及び産業用機械向け操作パネルの販売で顧客の生産調整の影響が継続する見込みであることや、半導体向けパッケージ基板の需要停滞がプリント基板製造装置の販売に影響することなどから、売上高は想定を下回る。７月中間期は売上高が７４億７２００万円（前年同期比０．１％減）、経常利益が５億２１００万円（同３．２％増）だった。



出所：MINKABU PRESS