アイケイケイ、11-7月期(3Q累計)経常が51％減益で着地・5-7月期も35％減益

アイ・ケイ・ケイホールディングス <2198> [東証Ｐ] が9月11日後場(15:00)に決算を発表。25年10月期第3四半期累計(24年11月-25年7月)の連結経常利益は前年同期比51.5％減の7.5億円に大きく落ち込み、通期計画の18億円に対する進捗率は41.7％にとどまり、5年平均の57.7％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した8-10月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比8.0％増の10.5億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である5-7月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比35.3％減の3.7億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の10.2％→6.7％に大幅低下した。



株探ニュース

