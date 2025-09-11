“タイパ”の落とし穴!?人生の“無駄”を切り捨てて生きた代償…「つまらなかったね」と言える時間の尊さ【作者に訊く】
【漫画】本編を読む
昔から漫画を描くことが好きなあらふじぺす( @rps0423_oekaki )さんは、X(旧Twitter) などを中心に漫画を公開している。
2023年9月には「タイムパフォーマンスを極めた人の話」を投稿。主人公の男性がTIMESKIPというスマホのアプリを使い、無駄な時間をどんどんスキップして効率のよい人生を送るというエピソードだ。ユーモアのあるストーリーが魅力的で、今後の展開から目が離せない！本作が誕生したきっかけや苦労された点などについて、あらふじぺすさんにインタビューした。
本作「タイムパフォーマンスを極めた人の話」を描いたきっかけについて、作者のあらふじぺすさんは「世にも奇妙な物語シリーズが好きなので、そのなかにあっても違和感がないような作品を描きたいと思ったんです」と語る。物語の着想は、「これができたらいいな」「でも実際はこういう弊害があるだろうな」といった発想から生まれることが多く、本作も「人生長すぎるなぁ…スキップできたらいいのになぁ…」という願望が出発点だったという。さらに、「このページを描きたい！」という強い動機があったことも明かしており、読者にその場面が伝わっていればうれしいと語っている。
構成面で特に悩んだのは、後半のネタバラシの部分だったという。あらふじぺすさんは「説明不足かな？蛇足かな？の塩梅が難しかったです」と振り返り、「説明しすぎると『今際の際によく喋るな』という印象になるし、説明が無いと『今のどういうこと？』と疑問が残る」と語り、理解しやすさと説明のしすぎのバランスには細心の注意を払ったという。それでも、「頂くコメントを見る限り、本作は多分きっとおおよそ大丈夫そうです」と語っており、読者の反応には手応えを感じているようだ。
無駄な時間は排除したいという主人公・大我の考え方に対しては、「このお話の結論は、最初に大我に向けられた愛希の言葉だと思っています」と語る。「つまらない映画を観て『つまらなかった』と言う無駄な時間の方が、人生の重要な部分だと感じるので、不要とするのは惜しいです」と自身の考えを明かし、「先にネタバレだけを見てつまらない映画と評価する大我とは、仲良くなれなさそうです…」と語り、物語に込めた思いを伝えている。
取材協力：あらふじぺす(@rps0423_oekaki)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。