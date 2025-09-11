「化粧全落ち」橋本愛、サマソニ堪能ですっぴん姿公開!『べらぼう』まじめキャラとのギャップにファンも大興奮

9月8日、女優の橋本愛がInstagramを更新。音楽フェスでの“化粧全落ち”プライベートショット10枚を公開し、話題になっている。

橋本は《楽しすぎて化粧全落ち。》とつづり、8月に開催された音楽フェス「SUMMER SONIC 2025（サマーソニック）」に参戦したことを報告。

サマーソニックに出演した米国のシンガーソングライター、アリシア・キーズやカミロ・カベロ、韓国の4人組ガールズグループ、aespa（エスパ）のアカウントにメンションしながら、《拝めました。最高でした。最高の夏でした!!! 夏〜まだ終わらないで〜〜》と感動を伝えていた。

「橋本さんは黒のキャミソール姿で、ハートマークで顔を伏せた同伴者と、楽しそうに体を寄せ合うプライベートショットを10枚、投稿していました。化粧が落ちてすっぴんですが、橋本さんの目鼻立ちがくっきりした美貌は健在でした。橋本さんは、8月23日のInstagramでは、8月16日と17日にさいたまスーパーアリーナで2夜限りの緊急来日公演をした米国のシンガーソングライター、ビリー・アイリッシュのライブを妹さんと観に行ったことを報告していましたので、今回の同伴者も妹さんだと思われます」（スポーツ紙記者）

Instagramのコメント欄には、

《めちゃくちゃ楽しそうな愛ちゃん!!!!》

《よく周りに気づかれないな 写真でも他の人より浮いてる 綺麗過ぎだろ》

《おていちゃん はしゃぎ過ぎッッ》

など、橋本の投稿に喜ぶ声があがっている。

橋本は、放送中のNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦屋栄華乃夢噺〜』に、横浜流星演じる主人公・蔦屋重三郎の妻・ていとして出演中だ。

「ていは、大きな黒縁の丸メガネをかけた、まじめな本好きで教養はあるものの人づき合いは苦手な人物として描かれています。“人たらし”でいつも笑顔の夫・蔦重との対比が大人気です。いままでは蔦重に従い、陰で支える妻という役どころでしたが、7日に放送された最新の第34回では、松平定信が出した質素倹約政策に抗う蔦重にていが反発し、夫婦げんかが勃発。ていがメガネを外し、蔦重をにらみつけるなど新たな展開がみられました。これから夫婦の関係がどのように変化していくのかが、見どころのひとつになりそうです。『べらぼう』での橋本さんと、すっぴんでサマーソニックを楽しむ橋本さんのプライベートとのギャップにも、ファンは喜んでいるようです」（前出・スポーツ紙記者）

『べらぼう』での演技のみならず、プライベートにも注目が集まりそうだ。