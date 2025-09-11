ティーピーリンクジャパン（TP-Link）は8月29日に、VIGI ColorPro 2.0ナイトビジョンテクノロジーを搭載した4MPタレット型ネットワークカメラ「InSight S445S」の、国内向け販売を開始した。価格はオープンで、実勢価格は5万4900円前後。



●暗い環境でも鮮明なフルカラー映像



「InSight S445S」は、AI ISPモジュールを搭載したナイトビジョンによって、夜間など暗い環境でもスポットライトなどを使用することなく、鮮明なフルカラー映像の撮影を可能にしている。



あわせて、映像の隅が暗くなったり、グレア（まぶしさ）や色の歪みなどの発生を抑えられるので、夜間でも細部まで確認できる。



また、スポットライトを使用しないのでライト周辺を虫が飛び回ることがなく、不要なアラートや電力消費も抑えられる。



H.265＋準拠の動画圧縮、最大512GBのmicroSDカードに対応し、本体はIP67準拠の防水・防じん性能を備えている。