9月11日、BTSのJ-HOPE（ジェイホープ）とJUNG KOOK（ジョングク）が海外スケジュールのため、韓国・仁川国際空港を出発。『KOREA Dispatch』のInstagramでは、仁川国際空港に到着した際のJ-HOPEとJUNG KOOKの姿を捉えた動画と写真が公開された。

【動画＆写真】肩を腕を組むなど仲良し！空港でのBTS J-HOPE＆JUNG KOOK／J-HOPEがバッグにつけた「ちいかわ飲茶」

■仲睦まじいBTS J-HOPEとJUNG KOOK

ふたりは別々の車に乗って空港に到着。赤のチェックシャツにハーフパンツ姿のJ-HOPEは、カルバン・クラインのパーカー＆キャップ姿のJUNG KOOKと合流するなり、JUNG KOOKの肩に手をまわし、とても嬉しそうだ。

集まった報道陣に揃ってお辞儀をすると、JUNG KOOKの腕に自分の腕を絡めるJ-HOPE。空港内に入っても、JUNG KOOKの腕に手を置くなど、仲睦まじい様子がうかがえる。

なお、J-HOPEは自身のInstagramストーリーズで、機内ショットを投稿。足元に置かれたルイ・ヴィトンのバッグには、キャラクター「ちいかわ」の香港限定グッズ「ちいかわ飲茶」のマスコットがついている他、膝の上のあらたなタトゥーも写っており、ファンの注目が集まっている。

SNSでは「グクがブラックコーデじゃなくて新鮮すぎる」「相変わらず仲良しでほっこり」「ホビめちゃくちゃ髪伸びてる」「ホビのバッグにちいかわ！」「仲の良さに癒される～」など、様々な反響が起こっている。

■BTS J-HOPEがルイ・ヴィトンのバッグにつけた「ちいかわ飲茶」