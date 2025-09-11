Mrs. GREEN APPLEの公式SNSにて、新曲「夏の影」のオフショットをまとめた動画が公開され、「エモい」と話題になっている。

【動画】夏を満喫するミセス大森元貴＆若井滉斗＆藤澤涼架／【画像】大森元貴＆若井滉斗「夏の影」のオフショット

■半袖シャツ×短パン姿で夏を満喫するミセス

大森元貴は白Tシャツに半袖の白シャツを羽織り、ネイビーのハーフパンツを着用。若井滉斗は白Tシャツ＆半袖の白シャツにカーキのハーフパンツを履き、藤澤涼架は白Tシャツに半袖×ハーフパンツのベージュのセットアップを合わせている。

3人が笑顔で緑あざやかな木の上方を見つめているショットからスタート。岩場でポーズをきめる藤澤＆若井、暑さに（？）顔をしかめる大森などソロショットに加え、縁側で笑い合う姿やテーブルを囲んでそうめんを食べる姿、花火を楽しむ姿、若井がカメラを構え、大森と藤澤が無邪気にピースをする姿など、仲睦まじい様子を収めた写真の数々がエモーショナルに加工され、動画となっている。

ファンからは「見たことがない写真が満載だ」「ミセスの夏休みがノスタルジックなアルバムになってる」「夏休みの思い出を観せてもらってるみたいで嬉しい」「楽しそうな笑顔に癒される」「JAM’Sが観たかった世界」「BFFすぎて尊い」「夏を満喫してる3人がエモい」「子どもみたい」「27枚全部スクショした」など、多くの声が寄せられている。

■大森元貴「夏の影」オフショット

■若井滉斗「夏の影」オフショット