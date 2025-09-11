Ä¹Èø¸¬ÅÎ¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¡ß»³ÅÄ°ÉÆàW¼ç±é±Ç²è¡ØÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡Ù¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤Ë°Ç¤¬¡ªÊª¸ì¤¬Å¾´¹¤¹¤ë¿·¾ìÌÌ¼Ì¿¿4ÅÀ²ò¶Ø
10·î24Æü¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡ØÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡Ù¤è¤ê¡¢¿·µ¬¾ìÌÌ¼Ì¿¿4ÅÀ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¡¡¡¡
¢£¡ØÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡Ù¤È¤Ï
¸¶ºî¤Ï¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÈÎø°¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë²£ÃÇ¤¹¤ë½Ó±Ñºî²È¡¦¼ÐÀþÆ²Íµª¤Ë¤è¤ë¾®Àâ¡ØÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡Ù¡Ê¥á¥Ç¥£¥¢¥ïー¥¯¥¹Ê¸¸Ë¡¿KADOKAWA´©¡Ë¡£W¼ç±é¤È¤·¤ÆÆâµ¤¤ÊÃË»Ò¹â¹»À¸¡¦µÜÎæË¾¤ò±é¤¸¤ëÄ¹Èø¸¬ÅÎ¤Ï¡¢¸½ºß¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ーÃæ¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Ë¤Ï¥Éー¥à¥é¥¤¥Ö¤Î½é³«ºÅ¤ò¹µ¤¨¤ë¿Íµ¤¥°¥ëー¥×¡Ö¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡×¤ÎºÇÇ¯¾¯¥á¥ó¥Ðー¡£Ä¹Èø¤È¤È¤â¤ËW¼ç±é¤È¤·¤Æ´ó²Ï·Ê¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï»³ÅÄ°ÉÆà¡£
¢£¿åÂ²´Û¥Çー¥È¤Ë¸þ¤«¤¦¤¿¤á¤Ë·Ê¡Ê»³ÅÄ°ÉÆà¡Ë¤òÉ¬»à¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤ëµÜÎæ¡ÊÄ¹Èø¸¬ÅÎ¡Ë¤Î»Ñ¤â
º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿åÂ²´Û¥Çー¥È¤Ë¸þ¤«¤¦¤¿¤á¤Ë·Ê¡Ê»³ÅÄ°ÉÆà¡Ë¤òÉ¬»à¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤ëµÜÎæ¡ÊÄ¹Èø¸¬ÅÎ¡Ë¤Î»Ñ¤ä¡¢¿åÂ²´Û¤Ç¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Î½é¥Çー¥È¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿4ÅÀ¡£
µÜÎæ¤È·Ê¤Î½é¥Çー¥È¤Ï¿åÂ²´Û¡£²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥â¥Î¥ìー¥ë¤Ë¾è¤ë·Ê¤òÄÉ¤¤¤«¤±¼«Å¾¼Ö¤òÎÏ¶¯¤¯Áæ¤°µÜÎæ¤ÎÎ¥¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦É¬»à¤Ê»Ñ¤È¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥â¥Î¥ìー¥ë¤ÎÁë±Û¤·¤Ë¸«¤Ä¤á¤ë·Ê¤Î»Ñ¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÄ½Õ¤é¤·¤¤Í·¤Ó¿´¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢µÜÎæ¤òÄ¯¤á¤ë·Ê¤Î´ãº¹¤·¤«¤é¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇµÜÎæ¤ò»î¤¹¤è¤¦¤ÊÎä¤¿¤µ¤âÞú¤ß½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¿åÂ²´Û¤Ç¤Î¥Çー¥ÈÃæ¤â¡¢¿åÁå¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¡¢²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«ÄÏ¤á¤Ê¤¤·Ê¤È¡¢¤½¤ó¤Ê·Ê¤Î¤³¤È¤òÁÛ¤¤Â³¤±¤ëµÜÎæ¤Î½ã¿è¤ÊÉ½¾ð¡£Ìµ¼Ùµ¤¤Ë¸«¤¨¤ë½é¥Çー¥È¤À¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç½é¤á¤Æ·Ê¤Î¸ý¤«¤é¡È¥Ö¥ëー¥â¥ë¥Õ¥©¡É¤È¤¤¤¦¥²ー¥à¥µ¥¤¥È¤ÎÂ¸ºß¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£¥²ー¥à¥Þ¥¹¥¿ー¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï1¤Ä¤º¤Ä¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¡¢½ù¡¹¤Ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï²á·ã²½¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥×¥ì¥¤¥äー¤ò»à¤Ë»ê¤é¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¼«»¦¶µº¶¥²ー¥à¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Î·Ê¡£¤½¤Î¥²ー¥à¤Ë·Ê¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µ¿Ç°¤ÈÉÔ°Â¤òµÜÎæ¤ÏÊú¤¯¡Ä¡£
¿åÂ²´Û¤Ø¸þ¤«¤¦Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤ä¡¢ÀÄ½ÕËþºÜ¤Î¤¤é¤á¤¯½éÎø¤ÎÎ¢¤Ç¡¢³Î¼Â¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¡È°Ç¡É¡£ ¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤é¤·¤¤¶»¤Î¹âÌÄ¤ê¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Êª¸ì¤¬ÉÔ²º¤µ¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤¡¢½ã¿è¤ÊÎø¤¬¤ä¤¬¤Æ¡ÈÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡É¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤¯Å¾´¹ÅÀ¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥È¤Î¿ô¡¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹¥¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤äÄË¤ß¡¢¸÷¤È°Ç¤ò¹Ô¤Íè¤·¡¢¤Õ¤¿¤ê¤¬Ã©¤êÃå¤¯¡¢¡ÈÀÚ¤Ê¤¹¤®¤ë¥é¥¹¥È4Ê¬¡É¤È¡ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤ëËÜ¿´¡É¤È¤Ï¡©
¢£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯È¯Çä·èÄê¡ª¼ê¤¬¤±¤ë¤Î¤Ïºî¶Ê²È¡¦²ÃÆ£µ×µ®
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜºî¤òºÌ¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÈ¯Çä¤â·èÄê¡£²»³Ú¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥Þ¥¤¡¦¥Ö¥íー¥¯¥ó¡¦¥Þ¥ê¥³¡Ù¤ä¡ØÐþËý¤ÈÁ±ÎÉ¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤òÃ´Åö¤·¡¢±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¡¦CM¤ÈÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ëºî¶Ê²È¡¦²ÃÆ£µ×µ®¡£
¥Ô¥å¥¢¤Ç»É·ãÅª¤Ê¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤Ë´ó¤êÅº¤¦Á¡ºÙ¤ÊÀûÎ§¤«¤é¡¢¶»¤òÄù¤á¤Ä¤±¤ë¥·ー¥ó¤òºÌ¤ë¶ÛÄ¥´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë²»¤Þ¤Ç¡¢²ÃÆ£¤Ë¤è¤ë²»³Ú¤Ï¡¢µÜÎæ¤È·Ê¤Î¿´¤ÎÍÉ¤é¤®¤ò¤è¤êÁ¯Îõ¤Ë´ÑµÒ¤Ø¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡£ÀÚ¤Ê¤¯Èþ¤·¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥¹¥¯¥êー¥ó¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢Ä°¤¯¿Í¤Î¿´¤Ë¿¼¤¯»Ä¤ë°ìËç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.10.10 ON SALE
²ÃÆ£µ×µ®
DIGITAL ALBUM¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡ØÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡Ù
2025.10.10 ON SALE
²ÃÆ£µ×µ®
ALBUM¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡ØÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡Ù
¢£±Ç²è¾ðÊó
¡ØÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡Ù
10·î24Æü¡Ê¶â¡ËÁ´¹ñ¸ø³«
½Ð±é¡§Ä¹Èø¸¬ÅÎ¡¡»³ÅÄ°ÉÆà
Âé¸ï¸×ÂÁÏ¯¡¡Ãæ°æÍ§Ë¾¡¡ÃæÀîÍã¡¡¾å¸¶¤¢¤Þ¤Í¡¡¾®ÎÓÅí»Ò¡¡°æËÜºÌ²Ö¡¡¿¿µÝÌÒÇ·¡ÊAmBitious¡Ë¡¿¡¡Ç¦À®½¤¸ã¡¡²Ï°æÀÄÍÕ¡¡¡¿¡¡Á°ÅÄÆØ»Ò
´ÆÆÄ¡§×¢ÌÚÎ´°ì
µÓËÜ¡§²ÃÆ£Àµ¿Í¡¡²ÃÆ£·ë»Ò
¸¶ºî¡§¼ÐÀþÆ²Íµª¡ØÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡Ù¡Ê¥á¥Ç¥£¥¢¥ïー¥¯¥¹Ê¸¸Ë¡¿KADOKAWA´©¡Ë
ÇÛµë¡§¥¢¥¹¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¨ー¥¹
(C)2025¡ØÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
ºîÉÊ¥µ¥¤¥È
