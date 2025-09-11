11日15時現在の日経平均株価は前日比458.15円（1.05％）高の4万4295.82円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は596、値下がりは962、変わらずは57と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を318.07円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が144.51円、東エレク <8035>が16.71円、ディスコ <6146>が16.68円、フジクラ <5803>が15.70円と続く。



マイナス寄与度は40.52円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、ＴＤＫ <6762>が13.93円、テルモ <4543>が7.16円、コナミＧ <9766>が6.08円、トヨタ <7203>が5.91円と続いている。



業種別では33業種中14業種が値上がり。1位は情報・通信で、以下、非鉄金属、鉱業、その他製品と続く。値下がり上位には銀行、保険、空運が並んでいる。



株探ニュース

