Image: Android Authority

Lifehacker 2025年8月22日掲載の記事より転載

テクノロジー業界では、AppleがAndroidの機能を真似したと批判されることがありますが、その逆もまた然り。結局のところ、模倣は最大の賛辞なのかもしれません。

その最新事例が、Googleの「連絡先」アプリに登場した新機能「コーリング カード」で、大画面でグラフィックを表示させ、誰からの連絡なのかが一目で確認できます。そして、Appleの同様の機能「ポスター」を彷彿とさせるものなんです。

「コーリング カード」で着信画面がフルスクリーンに！

これらの機能のアイデアは非常にシンプル。電話がかかってきたときに表示される従来の小さな連絡先画像に代わり、「コーリング カード」は、発信者ごとにダイナミックな全画面グラフィックを表示します。

今や標準となった大画面ディスプレイを最大限に活用し、画像がテキストと共に画面いっぱいに映し出します。

「コーリング カード」の設定方法

この機能は、テック系メディアのAndroid Authorityが、Google「連絡先」アプリの最新版と、Google「電話」アプリの最新ベータ版で発見したそうです。

Googleは段階的にこの機能を展開しているようですが、もしかしたらあなたのデバイスでは既に利用可能かもしれません。試してみたい方は、まずGoogle「連絡先」アプリを最新バージョンにアップデートしてみてください。

設定の手順は以下の通りです。

特定の連絡先の詳細画面を開きますもし機能が有効になっていれば、「コーリング カードを追加してみる」といったポップアップが表示されるので、それをタップしますカメラ、ギャラリー、またはGoogleフォトから新しい画像を追加してみましょう写真がコーリング カードに設定されたら、表示される連絡先名のフォントや色をカスタマイズ！ ピンチイン・ピンチアウトで、選択した画像のズームレベルを調整することもできます 特定の連絡先の詳細画面を開きますもし機能が有効になっていれば、「コーリング カードを追加してみる」といったポップアップが表示されるので、それをタップしますカメラ、ギャラリー、またはGoogleフォトから新しい画像を追加してみましょう写真がコーリング カードに設定されたら、表示される連絡先名のフォントや色をカスタマイズ！ ピンチイン・ピンチアウトで、選択した画像のズームレベルを調整することもできます

ちなみに、従来の丸いアイコンの連絡先写真がなくなるわけではありません。新しく作成したコーリング カードからトリミングして設定することも、別の写真を選ぶこともできます。

AppleとGoogle、機能に込めたアプローチの違い

見た目上、コーリング カードとポスターは非常によく似ており、それぞれにAppleやGoogleらしい味付けがされている程度です。しかし、両者の間には1つだけ、決定的な違いが存在します。それは、誰が画像を設定するか。

Appleの「ポスター」：ユーザーが「自分自身」の連絡先画像を作成し、それがほかの人のiPhoneに着信時に表示Googleのコーリング カード：ユーザーが「友人や家族など、ほかの連絡先」の画像を作成し、それが自分のスマホの着信時に表示

Appleは、各ユーザーが自分のポスターがほかの人のiPhoneでどう見えるかをコントロールすべきだと考えています。一方、Googleは、ユーザーが友人や家族のコーリング カードが自分のスマホでどう見えるかを決めるべきだと考えているわけです。

この違いは興味深いです。Appleでは他人の連絡先ポスターをつくることはできず、Googleでは自分のコーリング カードをつくることはできません。

Googleのアプローチは、各ユーザーが自分の連絡先リストにいる人たちのために好きな画像を設定するという、私たちが昔から慣れ親しんできた連絡先写真の扱いに近いと言えるでしょう。

スマホ体験を「もっと楽しく」

私は、AppleやGoogleがこうした機能を追加してくれることを常に歓迎しています。なぜなら、単純に「楽しい」から。

この機能で電話がかけやすくなるわけではありませんし、既存の連絡先写真の仕組みに何か問題があったわけでもありません。

しかし、これだけ大きくて美しいディスプレイを誰もが持っている時代なので、一見すると何でもなさそうな機能も、楽しんでしまえばいいのです。

動画やラジオ、通話にも！Android上の「あらゆる音声に字幕」を付けられる機能が便利すぎた | ライフハッカー・ジャパン

Google Pixelを5年使って実感！「最高のスマホだ」と思う5つのポイント | ライフハッカー・ジャパン

もうショート動画で時間を浪費しない！YouTubeで本当に見たい動画だけを見る方法 | ライフハッカー・ジャパン

著者：Jake Peterson - Lifehacker US

翻訳：ライフハッカー・ジャパン編集部

Image: Android Authority

Source: Android Authority, YouTube