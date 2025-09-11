ウイルス感染症でマダニが媒介する重症熱性血小板減少症候群（ＳＦＴＳ）の年間患者数が８月３１日時点で１４９人と過去最多となっている。

感染地域も西日本から東日本へと広がる。マダニは１１月頃まで活動するため、注意が必要だ。

ＳＦＴＳは、国内初の患者が２０１３年に山口県で確認されて以降、主に西日本で患者が報告されてきた。「だるくて４、５日起き上がれなかった」。１０年ほど前に発症した熊本県天草市の農業男性（７７）は振り返る。感染から６〜１４日後に発熱や倦怠（けんたい）感などが表れ、重くなると腸などの出血や意識障害を起こす。

男性を治療した上天草市立上天草総合病院の和田正文副院長は「初期症状は微熱や食欲不振で他の病気と見分けにくい。高齢者は重症化しやすく、注意が必要だ」と話す。１３年から今年７月末までに亡くなった１２６人のうち１２３人は６０歳代以上だ。昨年、治療に抗ウイルス薬「アビガン」が使えるようになった。

今年は７月に神奈川県で、８月には茨城県で患者が確認された。感染地域の広がりは、耕作放棄地の拡大や里山の荒廃によるシカやイノシシなどの増加と生息域の拡大が影響している。

予防策は、草むらに入る時に長袖、長ズボンを着用し、手足や首などに虫よけ剤をかける。刺されて無理に取ろうとすると頭部が残る恐れがあるため、皮膚科で処置してもらう。国立健康危機管理研究機構（ＪＩＨＳ）の前田健・獣医科学部長は「感染した動物から人にうつることもあり、ペットの体調にも注意してほしい」と呼びかけている。

◆マダニ＝世界中に８００種以上、日本では５２種以上が知られている。成虫の体長は３〜８ミリ。野山に生息し、多くは春から秋にかけて活動。野生動物の血を吸って成長、産卵する。ＳＦＴＳのほか日本紅斑熱やライム病なども媒介する。