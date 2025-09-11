医師や看護師を乗せて急患の搬送にあたるため、全国で運航する「ドクターヘリ」５７機のうち、水上での不時着に備え、緊急用フロート（浮き）や救命ボートを搭載する機体は１機にとどまることがわかった。

調査を実施したドクターヘリの運航病院を支援する認定ＮＰＯ法人「救急ヘリ病院ネットワーク」（東京）は「トラブルの際、搭乗員や患者が命を落とす危険性が高い」として早急な対策を求めている。

今年４月、長崎県・壱岐島沖で医師ら３人が死亡した民間の医療搬送用ヘリの事故は、患者を乗せて対馬空港を離陸後に航跡が途絶え、約３時間後に転覆しているのを発見された。ヘリに装着されているフロートが膨らんだことで機体は沈まず、フロートにしがみついていた機長ら３人が救助された。機内で見つかった３人は死亡が確認された。

事故を受けて同ネットワークは、全国のドクターヘリ運航会社などに、全５７機に関する緊急アンケート調査を実施。５７機のうち、フロートとボートを積んでいたのは沖縄県で運航する１機のみだった。救命胴衣は全機体が搭載していた。

日頃の運航で水上を飛ぶのは５７機のうち約２割だ。しかし、他の機体でも、災害時の応援派遣などで水上を飛ぶことが想定される。

航空法では陸岸から１０分以上かかる水上を飛行する場合などに限り、フロートとボートの搭載を義務づけている。ドクターヘリは離島への出動も多く、地域によっては水上を頻繁に飛行するが、陸岸まで１０分以内で行ける航路を選択することで、未搭載でも法的な問題にはならないのが現状だ。

帝京大学の平本隆特任教授（ヘリコプター工学）は「命を救う行動が最優先されるドクターヘリには、患者の安全を守る救命ボートやフロートを搭載することが望ましい」と指摘。その上で、「国は現場の実情を聞き取り、搭載義務などに関する新たなガイドラインを示す必要がある」と求めた。

◆ドクターヘリ＝都道府県が導入し、救命救急機能を持つ病院に配備している。機内には初期治療に必要な医療機器や医薬品を搭載し、災害や事故の発生時に医師や看護師を乗せて救急出動する。２０２３年度は全国で２万９２２３件の出動があった。