文部科学省は来年度から、生成ＡＩ（人工知能）を使って、地震のメカニズムを迅速に特定し、余震規模を高精度に推計する研究に乗り出す。

防災情報を素早く発信できるようにするほか、巨大地震の引き金になる未知の地震現象の解明などにもつなげる。将来的には、政府の地震調査委員会による分析にも活用する考えだ。

地震データは、震源や規模だけでなく、断層の動き方や揺れの伝わり方、速さなど膨大にある。地震のメカニズムや余震の見通しなどを詳細につかむには、観測値と気象庁職員らの分析を組み合わせる必要があり、１週間以上かかっていた。

そこで文科省は、来年度予算の概算要求に研究費など３億円を計上。データ解析を生成ＡＩに一部担わせ、地震発生から１日で分析を終える技術の実現を目指す。

具体的には、過去に観測されたマグニチュード（Ｍ）８〜９級の巨大地震のデータなどを生成ＡＩにあらかじめ学習させることで分析精度を上げる。余震の場合、何日間、どれほどの大きさに注意すべきかなど、より詳細な注意喚起を迅速に発信できるようにする。

さらに、旧型の地震計が捉えた約１００年前までの地震波形の記録用紙を画像情報として読み取り、これまではっきりしていなかった巨大地震の周期や震源位置の推定などに生かす。

生成ＡＩの基盤技術「大規模言語モデル（ＬＬＭ）」も活用し、古文書などに記述された地震に関する文字情報を分析。近代的な観測が始まる前に発生し、文献にしか記録がない「歴史地震」を学習することで、過去の地震の解明につなげる。

近年は観測技術の向上や観測網の拡大で、解析に使えるデータが増えている。今秋には、南海トラフ地震などの巨大地震を早期に検知する約８０００キロ・メートルの海底観測網が全て稼働する予定だ。

大規模な観測網があれば、地下のプレート境界が緩やかにずれ動く「ゆっくりすべり」など、巨大地震との関連が指摘される現象も検知できる。人の目ではつかみきれない現象も、生成ＡＩは地震の兆候として把握できる可能性がある。文科省の担当者は「紙に記録された昔のデータと最新の観測技術を組み合わせれば、新たな現象の発見につながるかもしれない」と話す。

生成ＡＩに詳しい樋口知之・中央大教授（情報科学）の話「地震データは量が膨大で人間が網羅的に分析するには限界がある。生成ＡＩの導入は地震学の発展にも貢献できるはずだ」