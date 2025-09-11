初めて東京で買えます！伊勢銘菓 赤福の「赤福 生羊羹」が日本橋・三重テラスで期間、数量限定販売

三重県伊勢の銘菓として人気の「赤福」が、東京・日本橋の三重テラスにて、「赤福 生羊羹」を期間・数量限定で発売します。

「赤福 生羊羹」は赤福が受け継いできた“あん”の風味をそのまま感じていただけるよう仕立てた羊羹で、東京での販売は今回が初のこととなります。

小豆をたっぷりと使い、炊き上げや配合、固め方まで丁寧に調整することで、豊かな香りと澄んだ余韻を引き出し、やわらかくみずみずしい食感と、素材の持ち味をいかしたさっぱりとした優しい甘さが特長。

原料は小豆・砂糖・寒天のみ。赤福ならではの“あん”の深みを羊羹として楽しめます。

今回の東京での販売は、2025年9月20日（土）から28日（日）までの9日間、各日数量限定で販売。

三重テラス12周年記念感謝祭

【期間】2025年9月20日（土）〜9月28日（日）

【場所】「三重テラス」東京都中央区日本橋室町２-４-１ YUITO ANNEX 1・2階

【商品】赤福 生羊羹

【価 格】4本入1,400円、8本入2,800円 （価格は全て税込）

※ひとり2箱までの購入となります。 ※商品が無くなり次第、販売終了となります。

赤福 生羊羹

赤福の“あん”の深みをぜひ楽しんでみては？