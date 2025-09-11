バレーボール世界選手権

7日までタイで開催された女子バレーボールの世界選手権で、日本はブラジルとの3位決定戦に2-3（12-25、17-25、25-19、29-27、16-18）で敗れた。マッチポイントを握る場面もありながらの惜敗。4位で大会を終えたチームにおいて、チーム最年長33歳の島村春世に海外から注目が集まった。

立ち上がりに苦しんだブラジル戦。そんな中でも島村は、巧みにセッター関からのトスを引き出し、ブロード攻撃を仕掛けた。空中で大きく移動しながらの難しいアタックだが、見事に強豪国の守備を打ちぬいた。

世界バレーボール連盟（FIVB）の事業会社で、ネーションズリーグなどの国際大会を主催する「バレーボール・ワールド」公式Xでは、「ハルヨ・シマムラここにあり スライドの女王、ブラジルの猛攻スタートに十八番のアタックで反撃」と記して、動画でピックアップされていた。

「滑らかに、鋭く、止められない」と最大限の賛辞を送った投稿には、日本のファンからも「スライドクイーンはるよ」「スムースで切れ味抜群で誰も止められない！」などの声が届いていた。石川、和田、佐藤のアタッカー陣の躍動も目立った今大会。ミドルブロッカーで経験豊富な島村も、確かな存在感を示した。



