有村架純、自身の名前を世に広めた作品は「それはやっぱり『あまちゃん』だと思う」
女優の有村架純（32歳）が、9月11日に放送された情報番組「ノンストップ！」（フジテレビ系）に出演。自身の名前を世に広めた作品は、「それはやっぱり、『あまちゃん』だと思います」と語った。
有村はこの日、映画「ブラック・ショーマン」（9月12日公開）の宣伝を兼ねて、番組のインタビューに対応。中学生の頃にテレビドラマで活躍する同世代の俳優たちを見て、「いつか自分もお芝居がしてみたい」と芸の道を志すようになったそうで、「人前で発表することも苦手だったし、ましてや自分の意見なんてあんまり持ったことない人間でしたね。こんな自分ができるわけない、って思う気持ちもあったけど、でも、1回なんかオーディションとか受けてみようかな？ みたいな（笑）。風（ふう）にも思って、友だちには内緒で、コツコツやってました」と語る。
その思いが叶い、2010年、17歳でテレビドラマに初出演。そして有村の名前を世に広めたのは、「それはやっぱり、『あまちゃん』だと思います」と、2013年の連続テレビ小説「あまちゃん」（NHK）を挙げた。
「あまちゃん」で有村が演じたのは、物語のキーパーソンである小泉今日子演じる天野春子の青年期。有村は「おじいちゃん、おばあちゃん世代の方たちに名前を覚えてもらったことが、そのときはすごく嬉しかったです」と振り返った。
