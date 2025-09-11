完全ALLを達成！Miracle Exploration Technologies Asia Ltd.「令和の虎CHANNEL」

Miracle Exploration Technologies Asia Ltd.は、先日「令和の虎CHANNEL」にて同社プロジェクトを提案し、完全ALLを達成しました。

放送後の進捗について

同社のDNA超長期保存プロジェクトに関するプレゼンテーション放送後、現時点で視聴回数は20万回を超え、多くの応援やお問い合わせ、サービスへのお申し込みをいただいています。

DNA超長期保存プロジェクトについて

同社のDNA超長期保存プロジェクトは、ヒトクローニングを前提とした新たな試みであり、現実的なコストと内容でより多くの方々が未来へ繋がる可能性を持てることを最大の目的としています。

現在、既に技術的には確立されているクローニングの人への利用は、倫理的および法的な観点で実現しておりません。

しかし、近い将来ヒトをクローン化出来るようになる可能性は必ずあると考えています。

また現時点でも、少なくともDNAを保存しておく事が様々な選択肢になり得ることから、世界中の多くの方々に貢献することを目指しています。

※クローニングの倫理的な観点や法的な制約を遵守することを最優先とし、関係する法規制や倫理的なガイドラインに厳密に従い、透明性と安全性を確保しながら引き続きプロジェクトを推進していきます。

■Founder プロフィール

川田 洋佑

1999年慶應義塾大学卒業

Miracle Exploration Technologies Asia Ltd. Founder

一般社団法人 DNA科学技術協会 代表理事

一般財団法人 バイオインダストリー協会 会員

一般社団法人 情報科学技術協会 会員

