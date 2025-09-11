東京都及び公益財団法人東京都中小企業振興公社では、商店主の皆様の経営意欲の増進を図るため、中小小売商業活性化フォーラムを令和7年11月17日(月)、神田明神ホールにて開催。

東京都／東京都中小企業振興公社「中小小売商業活性化フォーラム」

テーマ ： 都市を読む〜東京の商店街、魅力の再発見〜

プログラム： 第1部 基調講演「都市を読む〜東京の商店街、魅力の再発見〜」

登壇者 建築史家 陣内 秀信氏

第2部 第20回東京商店街グランプリ【同時開催】

東京都では、商店街の役割や魅力について知っていただくことを

目的に、毎年「東京商店街グランプリ」を開催しています。

都内商店街の優れた取組や商店街振興への貢献が顕著な

個人について、表彰・紹介し、地域に根差した「にぎわいの拠点」

として活躍・発展する商店街の魅力を伝えられます。

開催場所 ： 神田明神ホール

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-16-2 神田明神文化交流館2階

開催日時 ： 令和7年11月17日(月)13:15〜16:15 ※開場12:45

定員 ： 150名(事前申込制、先着順、無料)

※後日、期間限定YouTube録画配信あり

会場での参加希望者が定員に達した場合、YouTubeでの視聴を案内させていただきます。

申込方法 ： 公社ホームページで令和7年11月10日(月)までにお申し込みください。

東京都及び公益財団法人東京都中小企業振興公社では、商店主の皆様の経営意欲の増進を図るため、中小小売商業活性化フォーラムを令和7年11月17日(月)、神田明神ホールにて開催します。

商店街は、日々の暮らしに必要な商品やサービスを提供する商業活動の拠点であるとともに、地域コミュニティの拠点として重要な役割を果たしています。

一方、人口減少・少子高齢化の進展に加え、消費者の購買に関する価値観の変化や、キャッシュレス決済の普及など、商店街を取り巻く環境は、大きく変化しています。

今回のフォーラムでは、基調講演として江戸東京歴史文化のフィールドワークのパイオニアにして第一人者の建築史家・陣内 秀信氏をお迎えし、世界的な視点で見た、東京の商店街の役割と魅力についてお話しいただきます。

■陣内 秀信氏プロフィール

1947年福岡県生まれ。

法政大学名誉教授。

中央区立郷土資料館館長。

東京大学大学院工学系研究科博士課程修了・工学博士。

専門は建築史・都市史。

江戸東京歴史文化のフィールドワークのパイオニアにて第一人者。

サントリー学芸賞を受賞した『東京の空間人類学』(筑摩書房)で都市東京を歴史的に解読する定説を確立し、以後、新しい都市づくりに向けて注目すべき様々な提言を行っている。

著書に『水都 東京―地形と歴史で読み解く下町・山の手・郊外』(筑摩書房)、『中央線がなかったら 見えてくる東京の古層』(共著、筑摩書房)等多数。

「ブラタモリ」や「世界遺産 イタリア縦断1200キロ」(NHK)などテレビ番組への出演も多い。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 都市を読む〜東京の商店街、魅力の再発見〜！東京都／東京都中小企業振興公社「中小小売商業活性化フォーラム」 appeared first on Dtimes.