女優の山村紅葉（６４）が１０日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・後９時）に出演。驚きのお嬢様時代を語った。

この日のテーマは「家事が苦手な女が大集合」。ＭＣの上田晋也は「家事は苦手ですか？」と問われた山村。母は推理小説家だった山村美紗さん（１９９６年死去）で京都市内の豪邸で生まれ育った生粋のお嬢様育ちは「そうですね。生まれた時からベビーシッターさん、家政婦さん、運転手さんとかいたから。多い時には板前さんとかいっぱいいらしたから、（家事を）やる意味が分からない」とあっさり答えた。

上田は「何人ぐらいいたんですか？」と質問。山村は「多い時は１０人くらい」と答え「小さい時は魚の骨まで全部取ってもらっていた。だからいまだに魚の骨は（自分で）とれないから、たまに骨がささる時がある」と明かした。

料理については「好きだからたまにするんですが、家事は大嫌い。掃除とか…片付けられない」と山村。上田は「じいや、ばあやみたいな存在がいた？」とさらに食いこむと山村は「あ〜はい」とこたえ、スタジオ出演者を驚嘆させていた。