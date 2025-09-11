女優の泉ピン子（78）が11日に都内で行われた、ダブル主演するBSフジドラマ「寺西一浩ミステリー『SPELL』シリーズ第4章 『寺西一浩ミステリー・SPELL〜死因〜』（日曜深夜0・30、21日スタート）製作発表記者会見」に出席。誕生日をサプライズで祝福され、喜びをかみしめた。

作家・寺西一浩の小説「SPELL〜霊能者・馬飼野俊平の事件簿」が原作の同シリーズ。2023年に第1章、第2章と映画化。24年には第3章がテレビドラマ化され、主人公の霊能者・馬飼野俊平（寺西優真）の祖父・霊山を大村崑が演じた。第4章となる本作で、泉は俊平の祖母・馬飼野京子を演じた。

孫役の寺西優真と手をつないで登場。この日は泉78歳の誕生日で「今日、誕生日なんです。78歳です」と笑顔。「自分でもたまに68かなと思っちゃったりしております」とおどけ、笑いを誘った。

イベント途中、突然バースデーソングがかかると、寺西から大きな花束のプレゼント。「あら〜」と感無量の表情で「ありがとうございます！」と喜びをかみしめた。

現場の雰囲気は本当の家族のよう和気あいあいだったようで「食べるものに不自由がしなかった。差し入れがいっぱいありました。そんな現場今ないんじゃないの？それがすごく印象的だった」と回顧。「みたらし団子もうまかった。ケーキもあったわね」と笑った。

長年の経歴の中で初の霊能力者役。「そりゃやったことないわよラーメン屋のお母さんじゃ。ドクターXじゃ、副院長よ。今回は、でっかい声を出すことができて楽しかったです」と新たな挑戦となった。

同作主題歌には、寺西が作詞・作曲・編曲を手掛け、泉の力強い歌声と平和へのメッセージが込められた「マツリ」が決定している。