　韓国の5人組グループ・LE SSERAFIMの宮脇咲良（27）とホン・ウンチェ（HONG EUNCHAE）が10日、MLB・ドジャースの公式インスタグラムに登場した。

【写真】「由伸君モテモテ!!」ドジャースユニを着こなし山本由伸投手と3ショットの宮脇咲良＆ホン・ウンチェ

　インスタの投稿では「Welcome to Dodger Stadium, Sakura and Eunchae!」のコメントとともに、2人が同チームのユニフォームをおしゃれに着こなしており、山本由伸投手（27）やキム・ヘソン内野手（26）との3ショットなどが公開された。またMLB Japanの公式インスタでも同カットが投稿されている。

　この投稿に日本のフォロワーからは「由伸良かったね これを励みに前回登板以上のピッチングで前回登板の借りを返せ！」「由伸君モテモテ!!」「Sakura可愛い〜」などのコメントが寄せられた。